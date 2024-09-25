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Это самые эффективные графики стоимости недвижимости.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Свободные карты оценки недвижимости: Часто этот бесплатный сервис предлагает убедительные данные о...
Свободные карты оценки недвижимости: Часто этот бесплатный сервис предлагает убедительные данные о ценах, которые оказываются полезными во многих ситуациях.

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости.

Заинтересованы узнать стоимость недвижимости в определенных районах? Это вопрос, который волнует многих людей, будь то заинтересованные покупатели или действующие владельцы недвижимости. Некоторые веб-сайты и риелторы предлагают удобный инструмент: карты цен. Эти карты позволяют сделать оценку на основе географического расположения.

Карты цен на недвижимость служат ориентиром, показывая стоимость домов и квартир в определенных регионах. Этот инструмент полезен tanto для покупателей, как и для продавцов, предоставляя им ясное представление о том, где искать и сколько платить за недвижимость. Немецкий институт качества услуг оценил этих поставщиков.

Результаты тестов в целом были положительными. Бесплатная служба ценовой информации часто может убедить и оказаться полезной различными способами. В целом, онлайн-карты цен на недвижимость работают хорошо, но их производительность варьируется среди поставщиков — рейтинги варьируются от "удовлетворительно" до "очень хорошо".

Существуют заметные различия в информационной ценности этих карт цен. Например, некоторые карты не различают арендные и покупные цены или группируют дома и квартиры вместе. Кроме того, не все карты позволяют пользователям просматривать цены на разных уровнях, таких как район, квартал или отдельный дом. Однако все карты имеют общую функцию: они используют цветовую кодировку различных уровней цен и предоставляют информацию о трендах цен.

Только ориентировочные значения

С точки зрения пользователя, информация, предоставляемая этими картами цен, в целом ясна и структурирована, но не всегда полная. Есть место для улучшения в отношении визуальной привлекательности и удобства использования, так как веб-сайты не всегда создают интуитивно понятное первое впечатление для пользователей.

Маркус Хамер, генеральный директор Немецкого института качества услуг, резюмировал: "Карты цен на недвижимость предлагают хорошее быстрое ориентирование в структуре цен. Сравнивая поставщиков, можно получить значимые средние значения. Однако для точной и надежной информации о цене необходима консультация с риелтором или оценщиком недвижимости."

Рейтинг

Победителем наших тестов является Immoscout24, получивший оценку "очень хорошо". Эта карта цен на недвижимость впечатляет tanto в интернет-анализе, как и в пользовательской перспективе, занимая первое место в обеих категориях. Она превосходит, например, в предоставлении оценок цен на разных уровнях детализации (например, район, квартал или дом) и различает арендные или покупные цены. Полезная дополнительная информация, такая как охват интернета и покрытие сети мобильной связи, еще больше расширяет функциональность карты.

Immowelt занимает второе место с оценкой "хорошо". Он достигает второго лучшего результата в обеих областях — интернет-анализе и пользовательской перспективе. Поставщик впечатляет, например, актуальной информацией о ценах и текущих предложениях недвижимости, а также визуально привлекательной картой цен в целом.

Homeday занимает третье место с оценкой "удовлетворительно". Веб-сайт удобен и легко навигационный. Цены на дома и квартиры отображаются с большими подробностями, и доступен вид спутника зданий.

McMakler замыкает четверку с оценкой "удовлетворительно".

Эти карты цен на недвижимость, подобные тем, которые предлагают Immowelt и Homeday, полезны tanto для покупателей, как и для продавцов в банковском секторе, так как они предлагают ясную оценку стоимости недвижимости в определенных районах. При сравнении поставщиков, таких как Immoscout24, McMakler и других, важно учитывать не только их производительность в отношении точности цен, но и их удобство использования и полноту, как указано Маркусом Хамером.

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