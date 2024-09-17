Это отличается как первоклассная пицца с саламом.

Морозильная пицца широко потребляется в качестве быстрого обеда, вкусной закуски или запасного источника пищи. Пиццы с салями уже много лет остаются фаворитом. Типичная морозильная пицца изготавливается из пшеничной муки, масла, соли, сахара, дрожжей, закваски, салями, сыра, томатов и небольшого количества специй.

Фонд тестирования товаров (Stiftung Warentest) протестировал 21 пиццу, стоимость которых варьировалась от 3,80 до 16,40 евро за килограмм, в том числе три веганские пиццы, имитирующие салями. Тест показал, что шесть пицц получили оценку "отлично" по вкусу, с хрустящей корочкой, ароматной салями или сладким томатным соусом. Однако многие пиццы не подходят для ежедневного потребления из-за высокого содержания соли, жира или калорий.

Доктор Йохен Веттач, руководитель теста, заявил: "Некоторые пиццы в тесте уже превышают рекомендуемую суточную норму соли сами по себе. Лучшая пицца в тесте содержит 1079 килокалорий на пиццу". Это означает, что активная женщина получит более половины своей суточной калорийности, съев одну пиццу.

К сожалению, Nutri-Score не дает лучшего руководства потребителям, согласно тесту. Многие ошибочно считают, что оценка B или C указывает на хороший или средний профиль питания. Оценка показывает, как 100 грамм пиццы сравнивается по питательной ценности с другими пиццами.

Ни одна пицца не получила оценку лучше "хорошо", но и ни одна не была оценена хуже "удовлетворительно". Лучшие пиццы с салями, согласно исследованию, - Freda's "Сенсация салями" (16,40 евро за килограмм плюс Delivery fee) и Original Wagner "Die Backfrische Salami" (10,90 евро). Среди веганских вариантов лучшим является бренд Kaufland "Take It Veggie Vegane Steinofenpizza mit herzhaftem Aufschnitt" (3,40 евро, оценка 2,4).

Бюджетный вариант "хороших" пицц с салями - Aldi ("Pizz'ah Steinofenpizza Salami"), Kaufland ("K-Classic Pizza aus dem Steinofen Edel-Salami") и Rewe "Ja Salami Steinofen Pizza" по 3,80 евро за килограмм.

Потребителям следует быть осторожными с высоким содержанием соли, жира и калорий во многих замороженных пиццах, так как некоторые могут превышать рекомендуемую суточную норму при одной порции. Несмотря на то, что Nutri-Score не дает лучшего руководства, понимание того, как 100 грамм пиццы сравнивается с другими, все еще может помочь осведомленным потребителям сделать более здоровый выбор.

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