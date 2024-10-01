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Эти шины больше не подходят для зимних условий.

 and  Katherine Bradley
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Зимние шины, имеющие только традиционный символ 'М+S', больше не соответствуют требованиям с 1...
Зимние шины, имеющие только традиционный символ 'М+S', больше не соответствуют требованиям с 1 октября в связи с временным регуляторным изменением.

Эти шины больше не подходят для зимних условий.

Приближается холодный сезон, и это значит, что многие автомобилисты меняют шины. Важно, чтобы ваш автомобиль был оснащен подходящими "зимними ботинками". Однако будьте осторожны, некоторые шины больше не подходят.

Начался процесс phased-out шин, отмеченных только символом "M+S". "M+S" означает "грязь и снег". Шины, произведенные до 2018 года и имеющие только эту маркировку, больше не действительны. Использование таких шин в зимних условиях с октября может привести к штрафу.

Ранее такие шины считались приемлемыми, если они были произведены до 31 декабря 2017 года. Это было переходное правило. В течение многих лет разрешалось использовать только зимние и всесезонные шины с "альпийским символом" - пиктограммой горы со снежинкой. Только они разрешены в качестве зимних шин с 1 октября.

Если шины имеют оба символа, они все еще разрешены после срока действия, согласно автоклубу. И: В незимних дорожных условиях шины с маркировкой "M+S" все еще можно законно использовать. Однако ADAC советует не ездить на чисто зимних шинах, например, летом, из соображений безопасности.

Когда нужно ездить на зимних шинах в Германии?

Короче говоря: зимние шины необходимы всякий раз, когда на дорогах зимние условия. Поэтому их нужно устанавливать на автомобиль независимо от времени, когда есть лед, снег, слякоть, лед или мороз.

Именно это требует ситуативное зимнее требование к шинам в правилах дорожного движения. Это значит: зимние шины должны использоваться независимо от конкретного периода, когда они необходимы. Те, кто этого не делает и попадается, могут ожидать штраф в размере 60 евро - 80 евро, если они мешают другим. Также начисляется один пункт в Фленсбурге. Владелец также получает этот штраф в размере 75 евро.

Когда правильно менять шины?

Погодные прогнозы на ближайшие дни могут служить руководством - лучше менять шины раньше, чем позже, из соображений безопасности. Это также предотвращает необходимость стоять в очереди в мастерской во время внезапной зимней погоды вместе с другими.

Зимние шины уже можно установить на автомобиль при дневной температуре воздуха 15-20 градусов Цельсия. "Шины не повреждаются от этого", - заверил Рупrecht Müller из Технического центра ADAC в Ландсберге. Обычно дорожные температуры ниже最高ой температуры воздуха.

Водители транспортных средств должны обратить внимание на phased-out шин, отмеченных только символом "M+S", так как они больше не подходят для зимнего использования. С приходом зимних условий с октября обязательно использовать зимние шины, на которых есть "альпийский символ" - пиктограмма горы со снежинкой.

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