Эти моменты имеют достоинство.

Брак — это не только про эмоции, он также приносит несколько преимуществ. С финансовой точки зрения, супружеские пары могут воспользоваться некоторыми льготами. Например, их совокупный доход используется для расчета налогов, что в итоге удваивается. Эта стратегия, как указано в "Финанztest" (сентябрь 2024), может помочь сэкономить больше денег, особенно если разница в доходах между партнерами значительна.

Кроме того, супруг, получающий меньше, получает выгоду от более высокого налогового вычета — он удваивается до 2000 евро. Это означает, что они не платят налог на свой доход. Помимо этого, супружеские пары могут воспользоваться классами налогообложения три и пять, что может увеличить их чистый доход ежемесячно до 2030 года, особенно если разница в доходах между партнерами значительна.

Преимущества в подарках и наследстве

Супружеские пары также имеют преимущество при дарении или наследовании активов, как показано в "Финанztest". В отличие от незамужних людей, пары не платят налог до тех пор, пока стоимость их активов не достигнет 500 000 евро. При наследовании супружеские пары платят более низкие налоги на потенциально облагаемый налогом актив.

Кроме того, супруги могут передавать свою самоокупаемую недвижимость или часть ее без налоговых последствий, независимо от стоимости недвижимости. Если супруги решают продавать недвижимость друг другу, они освобождаются от налога на передачу недвижимости, что может привести к значительной экономии.

Права в чрезвычайных ситуациях

В критических ситуациях, таких как болезнь или несчастные случаи, у супружеских пар больше прав. Партнеры получают медицинские обновления быстрее в больницах. Если один из партнеров не может принимать медицинские решения из-за проблем со здоровьем, их супруг обычно представляет их.

В случае смерти выживший супруг, как правило, имеет финансовую безопасность через пенсию выжившего, при условии, что умерший был застрахован не менее пяти лет и пара была verheiratet не менее года.

При разводе финансовые последствия могут быть сложными, так как каждому супругу может потребоваться скорректировать свои налоговые стратегии. Например, супруг с более высоким доходом может потерять преимущество более высокого налогового вычета.

Кроме того, разделение общей недвижимости может привести к значительным налогам на передачу недвижимости, учитывая, что супруги освобождены от этого налога при продаже друг другу во время брака.

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