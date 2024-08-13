- Эти 10 советов помогут вам преодолеть пробки

Затор всегда раздражает, будь то в час пик или по пути на отдых. Но что делать, чтобы не сорваться? stern дает десять советов:

Не думайте даже о том, чтобы въезжать в затор. Волшебное слово — "антициклическое вождение", — говорит представитель ADAC Андреас Хёльцел. Но это легче сказать, чем сделать. Многие путешественники отправляются в пятницу или субботу, зная, что другие тоже будут делать то же самое, и затор неизбежен. В прошлый уик-энд на немецких автомагистралях было около 4000 часов простоя. "Вторник и среда были бы лучшими альтернативами. Однако, поскольку смена постелей часто происходит в выходные дни при пакетных турах, эти дни используются недостаточно", — говорит Хёльцел.

Если вы уже рискуете застрять, подготовьтесь: Стоять в заторе при 30 градусах — настоящее испытание. Холодные напитки и много еды дают энергию, поднимают настроение и делают время немного быстрее. Вот почему важны закуски, которые быстро не насытят — можно долго жевать фрукты и овощи, как дети, так и взрослые.

Езжайте как буддист: В заторе помогает только радикальное принятие реальности. Гневаться на того, кто впереди, на многочисленные стройки (да, их сейчас около 1200 по данным ADAC) или на политику — все это не поможет.

Ведите себя профессионально: Держите безопасную дистанцию, идеально — два автомобильных длины. Они служат буфером на случай, если кто-то ударит сзади.

Сформируйте полосу спасения. Те, кто едет по полосе для обгона, должны переместиться влево. На всех остальных полосах вы должны переместиться вправо.

Хотите ненадолго выйти? Согласно правилам дорожного движения, строго запрещено оставаться на автобане. "Но если затор бесконечен и вы просто хотите размять ноги или выгулять собаку, обычно ничего не произойдет", — говорит представитель ADAC Хёльцел.

Играйте вместе: "Мы придумываем предложения из номерных знаков, например, BOR-SS = Фермеры без пощады расстреливают воробьев. Или: FR-SW = Свободные свингеры размахивают дико. Или мы определяем довольно редкий цвет (фиолетовый, лаймово-зеленый, ванильный белый...) и ищем объекты этого цвета на автобане. И когда ничего не помогает, дети могут взять iPad!", — говорит Хелен Бёмелбург, глава отдела общества stern.

Будьте креативными: "Когда я была ребенком, мне нравилось вязать браслеты дружбы в поездках. И я недавно видела историю в Instagram, где мать купила оконные карандаши, которыми можно рисовать на окнах машины (и легко стирать)", — говорит Неле Шпандик, ведущий редактор отдела экономики stern.

Легко обойдите затор: "Я на самом деле сразу же еду, как только навигация показывает длинный затор. И если вы тогда на сельской дороге, навигация показывает альтернативный маршрут и ведет вас обратно на автобан, когда представится возможность. Так вы хотя бы остаетесь в движении, и я часто замечала, что запланированное время прибытия не меняется. Вы также можете быть более гибкими и остановиться на заправке, когда наполнится мочевой пузырь. Сейчас в отпуске во Франции мы всегда вводим 'избегать платных дорог' и едем неторопливо по сельским дорогам, расход топлива ниже — и вы увидите больше, чем на автобане", — говорит Джессика Крёлль, редактор отдела текущих событий stern.

Благодарите за музыку: "Моя панацея от предзаторных драм, таких как заторы и отмененные поезда, — это и остается музыка. Почему бы не дать детям взять на себя роль DJ в машине или познакомить своего партнера с новым жанром, который вы сейчас обожаете? Вот как я постепенно познакомила своего мужа с миром K-Pop, стройка за стройкой, объезд за объездом. Это также настоящее испытание брака и доказательство любви, если партнер терпеливо выдерживает или даже заражается. И семейный караоке с малышами всегда очень круто", — говорит Зиемс Луквальдт, редактор Capital.

Дайте себе развлечься: После часов ожидания часто не хочется говорить. Тогда раздраженное молчание часто Replace inspiring conversations. Это идеальное время, чтобы слушать подкасты stern: они развлекают без необходимости разговора. Откройте для себя, например, **stern-Crime-Podcast "Spurensuche", в котором следователи и специалисты рассказывают о своих самых захватывающих случаях. Но не отвлекайтесь слишком сильно на дорогу!

Если вы планируете поездку и хотите избежать затора на шоссе, рассмотрите возможность поездки во вторник или среду. Несмотря на затор, закуски, такие как фрукты и овощи, могут помочь сделать время более комфортным.

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