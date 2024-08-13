Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиАвтомагистраль

Эти 10 советов помогут вам преодолеть пробки

В прошлый уик-энд было столько же пробок, сколько их не было уже давно. Но что лучше всего помогает против мучительного ожидания? Советы экспертов ADAC и редакции Stern.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 3 минут

- Эти 10 советов помогут вам преодолеть пробки

Затор всегда раздражает, будь то в час пик или по пути на отдых. Но что делать, чтобы не сорваться? stern дает десять советов:

Не думайте даже о том, чтобы въезжать в затор. Волшебное слово — "антициклическое вождение", — говорит представитель ADAC Андреас Хёльцел. Но это легче сказать, чем сделать. Многие путешественники отправляются в пятницу или субботу, зная, что другие тоже будут делать то же самое, и затор неизбежен. В прошлый уик-энд на немецких автомагистралях было около 4000 часов простоя. "Вторник и среда были бы лучшими альтернативами. Однако, поскольку смена постелей часто происходит в выходные дни при пакетных турах, эти дни используются недостаточно", — говорит Хёльцел.

Если вы уже рискуете застрять, подготовьтесь: Стоять в заторе при 30 градусах — настоящее испытание. Холодные напитки и много еды дают энергию, поднимают настроение и делают время немного быстрее. Вот почему важны закуски, которые быстро не насытят — можно долго жевать фрукты и овощи, как дети, так и взрослые.

Езжайте как буддист: В заторе помогает только радикальное принятие реальности. Гневаться на того, кто впереди, на многочисленные стройки (да, их сейчас около 1200 по данным ADAC) или на политику — все это не поможет.

Ведите себя профессионально: Держите безопасную дистанцию, идеально — два автомобильных длины. Они служат буфером на случай, если кто-то ударит сзади.

Сформируйте полосу спасения. Те, кто едет по полосе для обгона, должны переместиться влево. На всех остальных полосах вы должны переместиться вправо.

Хотите ненадолго выйти? Согласно правилам дорожного движения, строго запрещено оставаться на автобане. "Но если затор бесконечен и вы просто хотите размять ноги или выгулять собаку, обычно ничего не произойдет", — говорит представитель ADAC Хёльцел.

Играйте вместе: "Мы придумываем предложения из номерных знаков, например, BOR-SS = Фермеры без пощады расстреливают воробьев. Или: FR-SW = Свободные свингеры размахивают дико. Или мы определяем довольно редкий цвет (фиолетовый, лаймово-зеленый, ванильный белый...) и ищем объекты этого цвета на автобане. И когда ничего не помогает, дети могут взять iPad!", — говорит Хелен Бёмелбург, глава отдела общества stern.

Будьте креативными: "Когда я была ребенком, мне нравилось вязать браслеты дружбы в поездках. И я недавно видела историю в Instagram, где мать купила оконные карандаши, которыми можно рисовать на окнах машины (и легко стирать)", — говорит Неле Шпандик, ведущий редактор отдела экономики stern.

Легко обойдите затор: "Я на самом деле сразу же еду, как только навигация показывает длинный затор. И если вы тогда на сельской дороге, навигация показывает альтернативный маршрут и ведет вас обратно на автобан, когда представится возможность. Так вы хотя бы остаетесь в движении, и я часто замечала, что запланированное время прибытия не меняется. Вы также можете быть более гибкими и остановиться на заправке, когда наполнится мочевой пузырь. Сейчас в отпуске во Франции мы всегда вводим 'избегать платных дорог' и едем неторопливо по сельским дорогам, расход топлива ниже — и вы увидите больше, чем на автобане", — говорит Джессика Крёлль, редактор отдела текущих событий stern.

Благодарите за музыку: "Моя панацея от предзаторных драм, таких как заторы и отмененные поезда, — это и остается музыка. Почему бы не дать детям взять на себя роль DJ в машине или познакомить своего партнера с новым жанром, который вы сейчас обожаете? Вот как я постепенно познакомила своего мужа с миром K-Pop, стройка за стройкой, объезд за объездом. Это также настоящее испытание брака и доказательство любви, если партнер терпеливо выдерживает или даже заражается. И семейный караоке с малышами всегда очень круто", — говорит Зиемс Луквальдт, редактор Capital.

Дайте себе развлечься: После часов ожидания часто не хочется говорить. Тогда раздраженное молчание часто Replace inspiring conversations. Это идеальное время, чтобы слушать подкасты stern: они развлекают без необходимости разговора. Откройте для себя, например, **stern-Crime-Podcast "Spurensuche", в котором следователи и специалисты рассказывают о своих самых захватывающих случаях. Но не отвлекайтесь слишком сильно на дорогу!

Если вы планируете поездку и хотите избежать затора на шоссе, рассмотрите возможность поездки во вторник или среду. Несмотря на затор, закуски, такие как фрукты и овощи, могут помочь сделать время более комфортным.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже
Главные темы

Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже

Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже Ученые мало знают о знаменитом Стоунхендже. Теперь им приходится пересмотреть одно из своих прежних открытий. В течение 100 лет считалось, что жертвенный камень привезен из Уэльса. Оказалось, это не так. Он проделал путь в 740 километров. Ритуальное значение Стоунхенджа по-прежнему остается загадкой, но

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox
Главные темы

ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox

ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox WHO Директор может объявить "медицинскую чрезвычайную ситуацию международного значения", что подразумевает обязательные юридические шаги по сдерживанию соответствующего заболевания. В начале консультаций комитета WHO по чрезвычайным ситуациям Тедрос объяснил, что было зарегистрировано около 90 случаев заражения

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются
Главные темы

Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются

На фоне потенциальной иранской атаки против Израиля запланированы на четверг переговоры о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых там. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в среду, что он отправит главuka Mossad, внешней разведки, и Шин Бет,...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери...
Экономика

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple Беркшир владел примерно 690 000 акциями Ulta Beauty на сумму $266,3 млн и 1,04 млн акций Heico на сумму $185,4 млн по состоянию на 30 июня, согласно срединному отчету о его американских активах на эту дату.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно