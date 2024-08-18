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Главные темыНовостиПредседатель Европейского парламента

Эскен выражает недовольство подходом, принятым при управлении решением относительно американских ракет.

Лидер СДПГ СASKiЯ ESCEN, имеющая со-руководство, выразила недовольство руководством правительства США по вопросу развертывания ракетной обороны. По словам ESCEN, участвовавшей в воскресном интервью на ZDF "Летнем интервью", были допущеныhä[email protected] непростительные ошибки в процессе....

 and  Elizabeth Wells
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Эскен выражает недовольство подходом, принятым при управлении решением относительно американских ракет.

"Пора пересматривать нашу оборонную стратегию," - сказал Эскен. В долгосрочной перспективе СДПГ должна продемонстрировать, что стремление к миру - общая цель для всех нас. Однако заключение нового европейского мирного соглашения с Путиным во главе Кремля в настоящее время невозможно.

Лидер СДПГ признал, что война и поддержание мира являются значительными вопросами на текущих выборах в восточногерманских землях. "Мы должны заниматься этим вопросом," - заявила она, несмотря на то, что эти вопросы находятся в ведении земельного правительства.

Несмотря на критику внутри партии, руководство СДПГ поддержало предложение о развертывании американских ракет с увеличенной дальностью действия в Германии 13 июля. Президиум СДПГ одобрил это решение, ссылаясь на российскую угрозу, но также пообещал дискуссию в Бундестаге после летнего перерыва по этому спорному вопросу.

Германия и США объявили об этом развертывании на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля. Согласно пресс-релизу, американское вооружение средней дальности впервые с 1990-х годов будет размещено в Германии с 2026 года.

Решение о развертывании является вызовом для кампании СДПГ на востоке Германии: опрос Forsa для вещателя RTL в конце июля показал, что 74% людей там выступают против развертывания американского вооружения.

Руководство СДПГ признало озабоченность Президента Европейского парламента по поводу развертывания американских ракет и ищет их понимания в отношении стратегического решения. В предстоящем заседании Европейского парламента СДПГ планирует обсудить этот вопрос с Президентом, подчеркивая приверженность Германии коллективной обороне и европейскому единству.

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