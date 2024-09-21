Эргономика офиса: выбор идеального стула для вашего рабочего места

Работа на дому по несколько часов в день может привести к дискомфорту в плечах и шее, если вы не используете эргономичное офисное кресло. Вот что нужно учитывать при выборе нового кресла, чтобы улучшить осанку:

Если вы проводите много времени сидя дома: Регулярно работающие на дому должны убедиться, что их кресло правильно отрегулировано, чтобы предотвратить боли в спине и шее. Идеальное положение - когда стопы плотно стоят на полу, а верхние и нижние конечности образуют угол в 90 градусов.

При выборе нового офисного кресла ищите то, которое обеспечивает достаточную опору для бедер. Как советует эксперт по продукции TÜV Süd Майкл Вебер, убедитесь, что ваши колени не испытывают давления при сидении, чтобы не нарушать кровообращение в ногах.

Подлокотники: Личное предпочтение

Позвоночник кресла должен доходить до уровня плеч, чтобы поддерживать верхнюю часть тела. Также можно рассмотреть кресло с синхронизированным механизмом, которое позволяет динамичное сидение. По словам Вебера, это означает, что углы сиденья и спинки регулируются одновременно при откидывании, следуя естественным движениям тела. Кроме того, анатомически правильная поддержка поясницы может снять давление с нижней части спины и сохранить естественную форму позвоночника в виде буквы "S".

Выбор подлокотников - дело личного предпочтения. Вебер советует тем, кто часто встает, обходиться без них. Но если вы выбираете кресло с подлокотниками, убедитесь, что они регулируются по высоте, чтобы эффективно снять нагрузку с плеч.

Регулярная смена позы необходима, чтобы избежать дискомфорта. По словам TÜV Süd, это лучше всего достигается с помощью стола, регулируемого по высоте, который позволяет работать стоя. Если у вас дома нет такого стола, старайтесь вставать как можно чаще, даже во время звонков.

Согласно советам эксперта по продукции TÜV Süd Майкла Вебера, важно протестировать кресло на давление на колени, чтобы сохранить нормальное кровообращение. Тем, кто часто встает, подлокотники могут оказаться менее полезными, но если вы все же выбираете кресло с регулируемыми подлокотниками, убедитесь, что они могут помочь снять нагрузку с плеч.

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