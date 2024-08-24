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Главные темыНовостиВоенные ИГ

Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.

ИГ приняла ответственность за нападение в немецком городе Солingen. Приверженец ИГ совершил атаку на христианскую сходку в городе, якобы в качестве мести за мусульман в Палестине и других местах.

 and  Melissa Williams
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Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.

В неизвестного преступника, атаковавшего нескольких человек на вечеринке в Золингене в выходные, погибли трое и восемь получили ранения. Полиция продолжает поиски нападавшего и призывает общественность предоставить любую относящуюся к делу информацию.

Военные ИГ (Исламское государство) взяли на себя ответственность за подобные атаки в разных частях мира. Власти изучают, есть ли связь между инцидентом в Золингене и военными ИГ.

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