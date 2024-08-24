Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.

В неизвестного преступника, атаковавшего нескольких человек на вечеринке в Золингене в выходные, погибли трое и восемь получили ранения. Полиция продолжает поиски нападавшего и призывает общественность предоставить любую относящуюся к делу информацию.

Военные ИГ (Исламское государство) взяли на себя ответственность за подобные атаки в разных частях мира. Власти изучают, есть ли связь между инцидентом в Золингене и военными ИГ.

Читайте также: