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Двое братьев были заключены в тюрьму в Штутгарте за фальсификацию языковых знаний.

Два родных брата были приговорены региональным судом в Штутгарте к лишению свободы за продажу сотен поддельных языковых сертификатов и документов, полученных из Федерального ведомства по Migration and Refugees. Их причастность к различным правонарушениям, в том числе membership in a criminal...

 and  Viktoriya Miller
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Двое братьев были заключены в тюрьму в Штутгарте за фальсификацию языковых знаний.

В целом, процедура охватила 355 инцидентов. Суд подтвердил, что братья передавали поддельные документы в местном месте в Бакнанге или через языковый институт в Элльвангене, или по почте. Множество раз эти поддельные документы представлялись властям покупателями для получения разрешения на проживание или гражданства.

В результате братья были наказаны не только за подделку, но и за незаконное перемещение людей в страну в корыстных целях и в составе преступной организации. Дополнительные подозреваемые подозреваются в причастности к правонарушению и расследуются отдельно.

Наказанные братья представляли поддельные документы, в том числе поддельные сертификаты, для получения разрешений на проживание или гражданства. В настоящее время ведутся ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, чтобы установить, использовали ли эти individuals поддельные сертификаты в своих процессах.

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