Двадцатилетний мужчина получил пожизненное заключение за убийство на автобусной станции в Гуммерсбахе.

Событие произошло в рамках местной барной сцены в день перехода, 29 февраля, рядом с автобусным терминалом. Согласно обвинениям, осужденный индивидуум атаковал свою 24-летнюю жертву внезапным ножевым ударом в горло. Несмотря на быстрые попытки восстановить его на месте, он скончался от ран. Преступник, которому было 21 год в то время, первоначально сбежал, но сдался властям на следующий день.

После ареста преступника он получил суровый тюремный срок за свои действия. Позже его тюремное заключение вызвало несколько дискуссий о системе правосудия и ее мягкости по отношению к молодым правонарушителям в городе.

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