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Двадцать страховщиков вновь повысили дополнительные взносы.

 and  Elizabeth Wells
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Все кассы могут быть выбраны на усмотрение.
Все кассы могут быть выбраны на усмотрение.

Двадцать страховщиков вновь повысили дополнительные взносы.

В 2024 году дополнительный взнос к обязательному медицинскому страхованию вырос с 1.6% до 1.7%. К сожалению, некоторые страховщики сталкиваются с существенным финансовым дефицитом и были вынуждены повысить взносы еще раз в этом году.

По данным на май, 22 из 73 обязательных медицинских страховщиков повысили свои дополнительные взносы. По оценке Finanztip, это затрагивает примерно 7.6 миллионов страхователей.

Обычно обязательные медицинские страховщики проводят дополнительные изменения взносов в начале каждого нового года. К 2024 году 37 из доступных 73 страховщиков уже повысили взносы. Интересно, что 22 страховщика повысили свои взносы необычно в этом году, из которых 19 сделали это в начале года и повысили их снова. Вот несколько примеров:

  • BKK Diakonie: текущий - 2.69%
  • BKK Dürkoppadler: текущий - 2.55%
  • BKK Euregio: текущий - 1.79%
  • BKK24: текущий - 2.55%
  • BKK Gildemeister Seidensticker: текущий - 1.99%
  • BKK24: текущий - 2.55%
  • BKK Pfalz: текущий - 2.38%
  • BKK Pfaff: текущий - 1.8%
  • BKK Textilgruppe Hof: текущий - 2.8%
  • BKK Wirtschaft & Finanzen: текущий - 2.99%
  • BKK ZF & Partner: текущий - 2.1%
  • Continentale BKK: текущий - 2.2%
  • IKK - die Innovationskasse: текущий - 2.3%
  • IKK classic: текущий - 2.19%
  • Knappschaft: текущий - 2.7%
  • KKH: текущий - 3.28%
  • Pronova BKK: текущий - 2.4%
  • Vivida BKK: текущий - 2.49%

Барбара Вебер, эксперт по медицинскому страхованию в Finanztip, объяснила: "Страховщики нуждаются в средствах, они накопили существенный финансовый дефицит в этом году". Диапазон дополнительных взносов теперь варьируется от 0.90% до 3.28% от дохода, подлежащего взносам. Средний взнос составляет 1.78%.

Обычно застрахованные лица обязаны оставаться со своим текущим страховщиком на срок 12 месяцев. Однако в случае повышения взноса эта обязанность отменяется. Отмена должна быть обработана к концу месяца, в котором страховщик впервые требует повышенный взнос, что обычно происходит в январе. Просто связавшись с новым страховщиком медицинского страхования, можно обработать отмену.

Если страховщик медицинского страхования повышает дополнительный взнос, право на досрочное расторжение все еще применяется в конце месяца, в котором требуется более высокая ставка. Если расторгнуто регулярно, оно вступает в силу в конце следующего месяца. С января 2021 года, помимо регулярных расторжений, люди связаны на 12 месяцев, но не на 18, и теоретически могут переключаться между страховщиками каждые 12 месяцев. Процесс переключения также стал проще: просто зарегистрируйтесь онлайн у нового страховщика и сообщите своему новому работодателю о желании переключиться на другого страховщика. Старый договор страхования не нужно расторгать, так как новый страховщик обрабатывает это электронно. Пробел в страховании исключен во время переключения. При переключении на более дешевый страховщик медицинского страхования стоит учитывать, что больше дохода будет облагаться налогом. В свою очередь, часть сбережений будет потеряна на налоги. Наконец, тем, кто рассматривает возможность переключения, следует проверить, предлагает ли новый, более дешевый страховщик медицинского страхования все желаемые дополнительные услуги, такие как чистка зубов, остеопатия или гомеопатия.

Из-за финансового дефицита некоторые страховщики повысили свои законные взносы по медицинскому страхованию, что побудило некоторых страхователей искать альтернативы. Например, люди, которые переключаются на нового страховщика медицинского страхования с более низкими дополнительными взносами, потенциально могут сэкономить деньги, хотя им, возможно, придется платить больше налогов на увеличенный доход, подлежащий взносам.

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