Два молодых немца погибли через несколько дней после оползни в Дании.

По словам очевидцев, люди на пляже пытались их спасти. В конце концов, их безопасно доставили на вертолете в больницу из-за критического состояния.

Авторитеты классифицировали это как "печальное происшествие". Двое подростков находились в поездке с семьей в Дании.

В юго-западном регионе Ютландия, другой мальчик был покрыт песком песчаной дюны, но был быстро спасен и не получил травм. Недавние сильные дожди ослабили дюны.

Команды спасателей в Северной Ютландии предупредили отдыхающих о зонах дюн. Они посоветовали быть осторожными, избегать отмеченных троп, следить за детьми, не лазить на крутые дюны и не копать ямы в дюнах.

Несмотря на предупреждения, двое братьев проигнорировали советы и отправились к нестабильным дюнам. Перейдя на Дюну, они, к сожалению, застряли.

Читайте также: