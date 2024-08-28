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Дуров, глава Telegram, предоставил временное освобождение под залог.

Во Франции адвокаты задержанного генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова выставили залог. Как объявил в среневшем сообщении прокурор Парижа Лаура Бечку, следственные органы также инициировали расследование в отношении 39-летнего Дурова. Он обвиняется в нескольких преступлениях,...

 and  Melissa Williams
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Дуров, глава Telegram, предоставил временное освобождение под залог.

По сообщениям, Дуров, уроженец России и гражданин Франции, был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Французские власти якобы считают, что он не предпринял достаточных мер для предотвращения использования Telegram в незаконных целях. Кроме того, AFP также сообщает, что он может быть причастен к "тяжелым случаям физического насилия" в отношении одного из своих детей.

В свете этих обвинений Дурову было предъявлено обвинение под залог в размере 5 миллионов евро. Теперь он обязан дважды в неделю являться в полицию и оставаться во французской территории.

Несмотря на предварительное освобождение, французские власти тщательно следят за ситуацией, так как глава Telegram, Дуров, находится под следствием за неспособность предотвратить незаконную деятельность на платформе. После задержания прозвучали призывы к Дурову прокомментировать вопросы, связанные с использованием Telegram в потенциально вредных целях.

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