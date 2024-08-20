- Дрезденский завод по производству чипов является пионером в усилиях Европейского Союза по созданию новой технологии производства чипов.

Старт производства был отмечен символической церемонией, на которой было запущено европейское отделение легендарного производителя полупроводников TSMC. "Самый крупный в мире производитель микросхем ступает на нашу землю, сотрудничая с тремя европейскими гигантами", - отметила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на мероприятии в Дрездене.

Сотрудничество TSMC с дрезденскими промышленными гигантами Bosch, Infineon и NXP Semiconductor включает в себя инвестиции в размере около десяти миллиардов евро. TSMC сохранит за собой 70-процентную долю в компании, а каждый из партнеров получит по 10 процентов. Завод будет называться Европейская компания по производству полупроводников (ESMC). Федеральное министерство экономики Германии выделит пять миллиардов евро для поддержки проекта.

Помимо выгод для Дрездена и Саксонии, фон дер Ляйен подчеркнула, что вся европейская промышленность получит повышенную надежность цепочек поставок и доступ к продуктам, адаптированным к ее конкретным потребностям. "В эпоху растущих геополитических противостояний TSMC также выиграет от географического разнообразия в Европе", - подчеркнула она.

Шольц рад решению

"Мы рады принять одного из ведущих игроков на мировом рынке полупроводников прямо у нас", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) на церемонии. Полупроводники являются жизненно важным элементом для экономики 21 века, и технологические достижения формируют экономики вокруг двух ключевых трендов: всеобщей цифровизации нашей повседневной жизни и перехода от ископаемых энергоресурсов.

Новый завод в Дрездене позволит TSMC удовлетворить растущий спрос на полупроводники в быстро развивающихся европейских автомобильной и промышленной отраслях. "Сборка этого передового производственного предприятия в Европе позволит нам предоставить нашим европейским клиентам и партнерам передовую технологию производства TSMC гораздо удобнее", - сказал CEO TSMC С.С. Вэй.

Производство запланировано на 2027 год, с основным акцентом на чипы для автомобильной промышленности. Первая фабрика TSMC в Европе, как ожидается, создаст 2000 новых рабочих мест.

Расширение TSMC в Европу, как показывает запуск его операции в Германии, не только принесет пользу Дрездену и Саксонии, но и обеспечит географическое разнообразие для глобального гиганта полупроводниковой промышленности.

Европейская компания по производству полупроводников, совместное предприятие TSMC и дрезденских компаний, существенно внесет свой вклад в повышение надежности цепочек поставок и обеспечение адаптированных полупроводниковых продуктов для европейских отраслей.

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