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Доступная высококачественная подушка всего за 8 евро.

 and  Ksenia Johnson
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Большое количество подушек успешно прошли чистку и оценку опасных веществ.
Большое количество подушек успешно прошли чистку и оценку опасных веществ.

Доступная высококачественная подушка всего за 8 евро.

Игнорирование роли правильной подушки для крепкого сна довольно распространено, но она играет значительную роль в обеспечении спокойного ночного отдыха. Кроме того, она должна быть легко чистить и не содержать вредных веществ. Журнал Öko-Test делится некоторыми советами на этот счет.

При выборе средств для сна люди обычно обращают внимание на матрас и, возможно, одеяло. Однако подходящая подушка также крайне важна для хорошего ночного сна. Фактически, Öko-Test протестировал 20 подушек размером 80 x 80 см, стоимостью от 8 до 109 евро, оценивая их чистоту и отсутствие вредных веществ. Большинство протестированных подушек (17) были наполнены полиэстером или полиэстером/лиоцеллом, что делает их полностью чистыми. Оставшиеся три подушки, наполненные органическим хлопком или лиоцеллом, имели только чистую оболочку.

К сожалению, не все протестированные продукты оказались действительно устойчивыми к чистке. Некоторые теряют форму или образуют комки после стирки. К сожалению, ни одна подушка в тесте не получила высший рейтинг "отлично" - по крайней мере, 11 были признаны "хорошими". Даже самая дешевая хорошая подушка в тесте, стоимостью всего 8 евро, доступна в Woolworth ("Домашняя подушка Belday из полиэфирного волокна").

Пять худших подушек в тесте показали серьезные проблемы после чистки. Например, "Подушка средней плотности Lileno Home, 80x80, набор из 2 шт." от HHL Trading и "Подушка Siebenschläfer с наполнителем из микрофибры, 80x80" от Dejo-Commerce были подвергнуты критике за образование более выраженных комков после чистки.

К счастью, остатки вредных веществ в подушках в целом были минимальными. Только две подушки с наполнителем из полиэстера были критикованы за содержание растворимого антимона. Антимон, токсичный полуметалл, может поглощаться организмом через пот или частицы пыли. Антимоновые соединения все еще используются в качестве катализаторов в производстве полиэстера, но во время теста не было выявлено серьезных проблем.

Наконец, Öko-Test рекомендует три более доступных и "хороших" подушки: "Подушка Lidl Livarno Home Tecfill 25, 80x80" за 16,99 евро, "Ikea Skogsolvon, 80x80" и "Paradies Softy Top medium Bio, 80x80" (обе по цене 39,99 евро).

Дополнительный совет от Öko-Test - стирать подушку при 60 градусах, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, несмотря на указания на этикетке, разрешающие стирку при 95 градусах, так как эта температура также эффективно убивает клещей домашней пыли.

После того, как было установлено, что некоторые подушки теряют форму или образуют комки после стирки, важно внимательно изучить инструкции по стирке, чтобы гарантировать бесперебойный крепкий сон. Кроме того, хотя несколько подушек, содержащих полиэстер, были обнаружены с растворимым антимоном, общий риск вреда минимален, подчеркивая важность выбора подушки, соответствующей tanto комфорту, как и здоровью.

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