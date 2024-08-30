Дорогие стиральные машины: действительно ли они превосходят более дешевые модели?

Идеально, белье должно быть абсолютно без складок и полностью сухим перед тем, как повесить его в шкаф. Сушилка может облегчить этот процесс, но не все приборы работают эффективно. Исследование показало это.

Конечно, естественная сушка быстрее и экономичнее на открытом воздухе под ветром и солнцем, даже зимой, но если вы не хотите сушить белье на воздухе или у вас нет необходимого пространства, есть надежные варианты сушилок, как показало это исследование.

Сiftung Warentest недавно протестировала 11 конденсационных сушилок с тепловым насосом, стоимостью от 370 до 1070 евро, в программах "сушка хлопка", "утюжка влажного хлопка" и "легкая сушка шкафа". Результат: шесть устройств получили оценку "хорошо", а пять - "удовлетворительно". Но качество имеет свою цену.

Например, победитель теста от AEG (модель TR9T75680) стоит относительно дорого - 1030 евро, что делает его вторым по цене в тесте. Тем не менее, тестеры считают его новым стандартом для сушилок белья, так как он быстро и с минимальным потреблением энергии обеспечивает сухое белье без складок.

Второе место занял Miele TWC 560 WP, который сушит почти так же эффективно, но стоит 1070 евро, что делает его самым дорогим в тесте. Самые дешевые "хорошие" сушилки сейчас стоят около 700 евро.

Комфорт стоит денег

Более экономичные сушилки в тесте, как правило, громче и менее удобны, чем их более дорогие аналоги. Тестеры критикуют сложные в регулировке опоры, ненадежные кнопки и устройства, которые неверно оценивают оставшееся время.

Не все сушилки в тесте идеально справились со своей основной задачей - сушкой. Две недорогие сушилки не смогли высушить полную загрузку хлопка до состояния "шкаф сухой". Одна оставила деликатные ткани влажными, а другая удалила слишком много воды в программе "утюжка влажного". Меньше воды было бы лучше для дальнейшего глажения.

Также есть значительные Unterschiede в потреблении энергии. За десять лет, обслуживая четырех человек и обрабатывая около 10 000 килограммов высушенного белья, затраты на электроэнергию могут варьироваться от примерно 798 евро для удовлетворительной и доступной по цене сушилки до около 564 евро для второй модели Miele. Победитель теста имеет второе lowest потребление энергии за десять лет, с затратами на электроэнергию около 566 евро. Но для этого устройствам придется работать через день.

Тщательно отжимайте белье перед сушкой

Вы можете сэкономить энергию во время сушки, выполнив один дополнительный шаг во время стирки - тщательно отожмите белье перед активацией сушилки. По словам тестеров, чем больше воды удаляет стиральная машина из белья, тем меньше энергии требуется сушилке. Это также ускоряет процесс сушки.

Бонусный совет: Семь "отличных" стиральных машин из предыдущего теста Warentest все еще доступны на рынке - и в некоторых случаях их цена упала более чем на 100 евро за последние двенадцать месяцев. Самый дешевый вариант: Otto Hanseatic HWT8A2GT, доступный за 400 евро.

Сiftung Warentest провела исследование конденсационных сушилок с тепловым насосом и обнаружила, что шесть из них получили оценку "хорошо", а пять - "удовлетворительно". Использование эффективной сушилки, такой как тестированные Stiftung Warentest, может гарантировать, что белье будет сушиться без складок, экономя время и энергию по сравнению с сушкой на воздухе.

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