Домашнюю рабочую из Камбоджи задержали и выслали из Малайзии после того, как она высказала критику к камбоджийским политическим лидерам на платформах социальных сетей.

В прошлый четверг тюремные власти Камбоджи и оппозиционная группа объявили, что 36-летняя Нуон Тун, проживавшая в Малайзии несколько лет, была задержана малайзийскими властями на прошлой неделе по запросу камбоджийского правительства.

Различные организации по защите прав человека критиковали несколько правительств Юго-Восточной Азии за помощь друг другу в запугивании, задержании и выдворении политических диссидентов, проживающих за рубежом. Нью-йоркская Human Rights Watch призвала тайские власти прекратить принуждение политических диссидентов возвращаться в свои репрессивные страны, такие как Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Китай, где они могут подвергнуться пыткам, преследованиям или казни.

Американская организация Freedom House, продвигающая демократию, считает, что практика целенаправленного или выдворения изгнанных диссидентов становится все более распространенной по мере того, как все больше правительств во всем мире используют ее для подавления инакомыслия.

Спикер камбоджийской тюремной системы Нух Сована заявил, что Нуон Тун была заключена в тюрьму Прей Сар в Пномпене по прибытии в Камбоджу во вторник. Ее обвиняют в подстрекательстве к незаконным действиям или подстрекательстве к общественному беспорядку и подстрекательстве к дискриминации по расовому, религиозному или национальному происхождению. Он не предоставил подробностей об обвинениях, которые ей предъявлены.

Если она будет осуждена по обеим статьям, она может получить до пяти лет лишения свободы и штраф.

Сразу после ее депортации получить комментарии от малайзийских правоохранительных и иммиграционных органов не удалось.

Нуон Тун не является известным оппозиционным лидером или активистом, но правительство Камбоджи недавно выразило обеспокоенность по поводу иностранных критиков, которые мобилизуют поддержку среди камбоджийских эмигрантов.

Ее арест произошел вскоре после того, как камбоджийский журналист-расследователь Меч Дара, известный разоблачением мошенничества и коррупции в Интернете, был обвинен в подстрекательстве за контент, размещенный в социальных сетях.

Радио Свободная Азия, правительственное новостное агентство США, которое широко освещает Камбоджу, сообщило, что Нуон Тун часто использовала социальные сети, чтобы критиковать руководство Камбоджи, в том числе премьер-министра Хун Манета и его отца Хун Сена, бывшего премьер-министра, который теперь является президентом Сената, за их управление социальными вопросами.

Правительство Камбоджи, управляемое партиейCambodia People's Party, неоднократно обвинялось в подавлении критиков и политических противников.

Радио Свободная Азия сообщило, что Нуон Тун поддерживала оппозиционную партию Cambodian National Rescue Party, которая была распущена перед всеобщими выборами 2018 года в рамках кампании против оппозиции. Партия Cambodia People's Party затем выиграла все места в Национальной ассамблее.

Несколько дней перед арестом Нуон Тун разместила видео на Facebook, в котором она сказала, что "выпускает пар от имени людей, живущих внутри Камбоджи", согласно Радио Свободная Азия.

“Если я согрешила, потому что я (ругалась) на этого мерзкого парня, я рада принять грех, потому что он так плохо обращался с моим народом”, - сказала она, имея в виду Хун Сена, согласно Радио Свободная Азия.

Камбоджийское движение за демократию, движение, созданное оппозиционными лидерами в изгнании, осудило депортацию Нуон Тун из Малайзии. В заявлении оно сказало, что она работала легально в Малайзии и не совершала никаких правонарушений, кроме выражения своих мнений.

Оно добавило, что ее депортация без надлежащей процедуры является “явным нарушением международного права и грубым нарушением прав человека”.

Камбоджийское движение за демократию, базирующееся в изгнании, критиковало мир за то, что позволяет подобные нарушения прав человека, сказав, что депортация Нуон Тун из Малайзии является “явным нарушением международного права и грубым нарушением прав человека” в контексте Азии.

Азия, будучи разнообразным регионом с многочисленными демократиями, наблюдает рост подавления голосов несогласных, с правительствами, высылающими критиков, проживающих за рубежом, как указывает Freedom House.

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