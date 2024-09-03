До обсуждения иммиграции: политик ХДС ожидает ограничения на въезд иммигрантов.

Федеральная администрация собирается во вторник днем с федеральными землями и командой ХДС/ХСС, чтобы обсудить политику иммиграции и последствия инцидента с ножевым ранением в Солingen. В этом собрании примут участие фракция Союза и встроенный авторитет ХСС, Андреа Линдхольц.

Партия Союза заинтересована в сотрудничестве с федеральной администрацией, в основном сосредоточившись на проблеме въезда и доступа беженцев в Германии, как заявил Свободный. Он подчеркнул: "Мы не можем решить эту проблему только депортациями, учитывая более 226 000 человек, которые должны покинуть страну". Он добавил: "Я надеюсь, что коалиция готова к открытому диалогу".

С правительственной точки зрения, этот разговор будет в основном вращаться вокруг их "пакета безопасности", представленного после инцидента в Солingen. Этот пакет включает в себя расширение запрета на ножи, сокращение выплат по выполнению для некоторых депортируемых беженцев, усиление расследований для органов безопасности и внедрение большего количества превентивных проектов против исламистской экстремизма.

Свободный теперь намекнул на прекращение переговоров, если федеральное правительство планирует обсуждать только меры, которые они недавно предложили. В таком случае продолжение дискуссий было бы бессмысленно.

Федеральная комиссия, скорее всего, будет вовлечена в диалог между федеральной администрацией и политическими группами, учитывая свою роль в надзоре за национальной политикой. Комиссия, возможно, выразит свои опасения по поводу предложенных мер и предложит альтернативные подходы к решению вопросов безопасности после Солingen.

Читайте также: