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Дизельный спор: уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора VW Винтеркорна

По прошествии почти декады со времени всплывания скандала с обманом вводимых показателей выхлопа дизельных двигателей до сих пор остается неясным, кто несет ответственность среди высшего руководства группы Volkswagen. На этой неделе бывший CEO Volkswagen, Мартин Винтеркorn, предстанет перед...

 and  Carmen Simpson
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Дизельный спор: уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора VW Винтеркорна

До последней минуты не было ясно, появится ли 77-летний больной на суде, так как его процесс неоднократно откладывался. Бывший CEO, ушедший в 2015 году в разгар скандала "дизельгейт", предстает перед судом по обвинению в деловой и уголовной хитрости, даче ложных показаний и манипулировании рынком ценных бумаг. Главное обвинение серьезно - Винтеркорн может провести за решеткой десять лет, если будет признан виновным.

Суд объединил три отдельные обвинения, каждое из которых связано с мошенническим программным обеспечением, установленным в миллионах дизельных двигателей. Это программное обеспечение обманывало тесты выбросов, показывая более низкие уровни выбросов, но в реальном вождении автомобили не могли соответствовать стандартам и не должны были быть допущены к продаже.

При входе в зал суда Винтеркорн был сдержан и сказал только: "Я в хорошей форме". Когда его спросили о его наследии, он заметил: "Я с нежностью вспоминаю автомобили". Он не будет выступать перед судом сегодня. "Посмотрим", - сказал он, когда его спросили о его мнении о процессе.

Затем Винтеркорн больше не произнес ни слова, а вместо этого внимательно слушал длинное первое обвинение и обращал внимание на более короткое второе перед перерывом. "Материал довольно существенный", - сказал представитель суда ранее, ожидая длительного процесса. До сентября следующего года запланировано девяносто заседаний суда.

Адвокат Винтеркорна Феликс Дёрр заявил, что Винтеркорн "отвергает обвинения против него". "Мы убеждены, что все обвинения против него можно опровергнуть", - добавил он во время перерыва в заседании. "Поэтому мы с оптимизмом смотрим на процесс". Они также считают, что процесс не затянется на следующий год.

По словам адвоката, Винтеркорн заговорит об обвинениях против него в среду. Дёрр также заявил, что Винтеркорн "в хорошей форме" и он и его команда защиты уверены, что он справится с процессом.

Со временем Винтеркорн неоднократно заявлял, что не отдавал приказа и не знал о запрещенных устройствах. Когда Вольво призналась в мошенничестве в сентябре 2015 года после американских расследований, Винтеркорн ушел со своего поста.

Однако, как указано в обвинении во вторник, Винтеркорн обвиняется в том, что знал о использовании запрещенного программного обеспечения "по крайней мере с мая 2014 года" и не вмешался, чтобы остановить автомобили. Кроме того, рекламировались пострадавшие автомобили, хвастаясь их высокой экологичностью, "с согласия и по желанию обвиняемого", чтобы получить "существенные прибыли" для компании, в том числе бонусы.

Кроме того, Винтеркорну придется объяснить, почему он, якобы, дал ложные показания на парламентском расследовании в 2017 году. Более того, он обвиняется в предполагаемом манипулировании рынком, так как якобы сознательно не сообщал рынку ценных бумаг о незаконных устройствах и ожидаемых финансовых рисках, несмотря на то, что знал о них. Вольво только после того, как скандал стал общедоступным, выпустила обязательное уведомление для акционеров.

В обвинительном акте Винтеркорн обвиняется в том, что надзирал за автомобилями, оснащенными программным обеспечением, которое обманчиво сообщало о более низких уровнях выбросов, несмотря на то, что они не соответствовали стандартам в реальном вождении ['автомобили, обманывающие тесты выбросов, сообщая о более низких уровнях выбросов жирного вещества по весу']. Адвокат заявил, что Винтеркорн заговорит об этих обвинениях во время процесса в среду ['Винтеркорн заговорит об обвинениях в обмане тестов выбросов, сообщая о более низких уровнях выбросов жирного вещества по весу, в среду'].

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