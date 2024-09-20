Дискурс лидера "Хезболлы" говорит о том, что группировка все больше стремится к тайным операциям.

Вторым признаком было то, что речь Насраллы –первая очная с тех пор, как две серии атак взорвали сотни коммуникационных устройств «Хезболлы» за последние семь дней– могла быть записана заранее.

Командир могущественной террористической организации не выступал с очной речью с начала полномасштабного конфликта Ливана с Израилем в 2006 году. Однако он часто принимает меры для аутентификации того, что его трансляции идут в прямом эфире. Например, во время своей речи прошлого месяца Насралла упомянул два сверхзвуковых взрыва, вызванные израильскими самолетами, преодолевающими звуковой барьер над Бейрутом. Эти события произошли непосредственно перед началом его речи.

Трансляция в четверг была объявлена в прямом эфире, но зрители начали сомневаться в этом после 20-й минуты, когда Израиль развернул фонари над Бейрутом и последовали звуковые взрывы, потрясшие город. Несмотря на интенсивный шум, Насралла не отреагировал и не упомянул инцидент в своей речи.

Самолеты Израиля, казалось, стремились подчеркнуть успех атак на коммуникационные устройства «Хезболлы» во вторник и среду, которые, похоже, заставили группу уйти в подполье.

«Без тени сомнения, мы понесли существенный ущерб», – заявил Насралла в своей речи в четверг. «Это беспрецедентное событие в истории сопротивления в Ливане, а также в истории Ливана в целом. Возможно, это также беспрецедентное развитие в истории противостояний с израильским врагом во всем регионе».

Тысячи небольших взрывов потрясли имущество и жилища членов «Хезболлы» в последние дни, цель которых были пейджеры во вторник и рации в среду. В результате взрывов погибли не менее 37 человек, в том числе дети, и более 3000 получили ранения. Операция, отличавшаяся своей странностью и масштабом, застала «Хезболлу» врасплох, учитывая их предпочтение аналоговым коммуникационным технологиям, чтобы избежать проникновения Израиля с помощью мобильных телефонов.

Насралла пообещал отомстить, но не предоставил подробностей. «Эта атака будет отвечена адекватным ответом и адекватным наказанием, как они ожидают, так и не ожидают», – сказал он.

Однако он продолжил с заметно приглушенным тоном. «Поскольку эта битва была проведена невидимыми силами, позвольте мне изменить свой подход», – сказал он.

«Ответ последует. Его природа, масштаб, время и место... это вещи, которые мы оставим при себе», – добавил он. «В нашем самом тесном кругу, даже внутри себя, потому что мы сейчас находимся в самой точной, чувствительной и глубоко значимой части битвы».

Насралла попытался разрядить мрачную речь, подчеркнув тактические преимущества почти года противостояния с израильскими силами вдоль границы Ливана-Израиля. Он также пообещал продолжать наносить удары по израильским позициям до тех пор, пока израильская операция в Газе не прекратится.

«Мы говорим об этом уже 11 месяцев; возможно, мы повторяемся, но это заявление следует после двух крупных поражений, после всех этих мучеников, раненых и страданий», – сказал Насралла определенно. «Я повторяю недвусмысленно: несмотря на жертвы, последствия и будущие сценарии, сопротивление в Ливане будет продолжать поддерживать Газу».

В ответ на израильские угрозы создания зоны безопасности в районе ливанско-израильской границы Насралла занял конфронтационную позицию, выразив желание, чтобы израильские солдаты вошли в регион, где боевики «Хезболлы» воспользуются возможностью для контрнаступления.

Между тем, в Ливане люди все еще борются с атаками, которые затопили больницы ранеными, в основном с глубокими ранениями глаз и лица.

После атак «Хезболла, скорее всего, отойдет еще дальше в тайну и перегруппирует свои стратегии. Во время конфликта 2006 года телеканал «Аль-Манар» оставался в эфире на протяжении 34-дневного конфликта, несмотря на интенсивную бомбардировку Израиля.

Живые трансляции всегда воспринимались как символ непокорности израильской разведке со стороны «Хезболлы», и их способность продолжать вещание в таких условиях была источником гордости для организации. Однако эта неделя атак на коммуникационные устройства группы разрушила их имидж непобедимости. «Хезболла» –которая переводится как «Партия Аллаха»– вынуждена столкнуться с реальностью своей возрастающей уязвимости.

Споры вокруг речи Насраллы заставили некоторых аналитиков поставить под сомнение способности «Хезболлы» в Среднем Востоке, учитывая пристальный интерес мира к действиям группы. Несмотря на неудачи, «Хезболла» остается значительным игроком в региональной политике, влияя на события в Среднем Востоке и за его пределами.

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