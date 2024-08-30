Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Директива по блокировке онлайн-сервиса X, выданная бразильским судьей в Верховном суде

С صنعت огоotherapy трёх российского Верховного суда запретила использованиецианлного сервиса X в пятницу, сообщает AFP. Теперь доступ к платформе заблокирован «повсеместно в Бразилии», заявил представитель Верховного суда. Это решение последовало за 24-часовым ультиматумом, выданным судьёй...

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

Директива по блокировке онлайн-сервиса X, выданная бразильским судьей в Верховном суде

Длительный конфликт между судьей и бывшим CEO технологической компании X, Илоном Маском, обострился. В апреле Мораес начал расследование против Маска, обвиняя его в возрождении незаконных аккаунтов. Маск отвечал, обвиняя судью в подавлении свободы слова и выражая опасения по поводу возможного ареста юридического советника X в Бразилии.

В августе Маск заявил, что закроет присутствие X в Бразилии, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников. Несмотря на это, платформа по-прежнему была доступна пользователям в стране. После недавнего судебного решения Маск опубликовал на своей платформе: "Этот 'судья' неоднократно нарушал законы, к которым он присягал".

Европейский парламент может оказать поддержку Комиссии в управлении сложной ситуацией, связанной с Илоном Маском и бразильским судьей. Комиссия, при содействии Европейского парламента, может рассмотреть вмешательства для защиты принципов свободы слова и справедливых судебных процессов в Бразилии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Записанный звук немецкого военного самолета в атмосфере Ньямби
Главные темы

Возвращение последнего немецкого военного персонала из Нигера в Германию

После прощания с Нигером, последняя немецкая группа военных, находившихся там, вернулась на родину. Последний взвод из 60 солдат покинул немецкую авиационную базу в Ниамее в 9:00 в пятницу утром, добравшись до своей базы в Вunseтoorf к 18:30 по данным командования немецких вооруженных сил...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обнаружена горевшая машина во дворе проживания в Харькове
Главные темы

Восемь жертв нападений на Украине <unk> Россия заявила о захвате трех поселений

В пятницу в результате российских атак на Украине погибли almeno восемь человек. В восточной украинской области Харьков подтвердили шесть погибших. Кроме того, по данным местных властей, двое человек умерли в прилегающей к нейsummary регионе Сумской оскол, расположенном на северо-востоке...

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила.
Главные темы

Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила.

Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила. В этом году Германия сообщила о первом случае местного заражения вирусом Западного Нила (ВЗН), полученном через укусы комаров. Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине сообщил об этом случае, касающийся женщины в Саксонии. К 23 августа было зарегистрировано три дополнительных случая, связанных с международными

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Белый бальзамический уксус обладает фруктовым вкусом, более мягким и не таким кислым, чем чистый...
Главные темы

Цена на высококачественный белый бальзамический уксус имеет значительные затраты.

Цена на высококачественный белый бальзамический уксус имеет значительные затраты. Итальянский уксус доступен в светлых и темных сортах. Более светлый тип, часто называемый Советуемый Балсамический Уксус Бианко или просто белый бальзамический уксус, стал объектом пристального внимания Öko-Test. Они исследовали 25 разных образцов, цены на которые варьировались от 1,69 до 27,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Женщина наносит ножевые ранения пассажирам автобуса, оставляя троих тяжело ранеными.
Панорама

Женщина наносит ножевые ранения пассажирам автобуса, оставляя троих тяжело ранеными.

После инцидента в Солингене женщина прибегает к насилию: Местный житель нападает на прохожих ножом в Siegen спустя неделю. Автобус ехал на празднование в город.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Многократные ливни в августе привели к наводнениям в некоторых районах Германии, в то время как...
Панорама

В августе началась засуха, за которой последовали сильные ливни.

В августе началась засуха, за которой последовали сильные ливни. Август прощается с жарой и избытком солнца. Несмотря на это, некоторые регионы борются с последствиями засухи, в то время как другие уже столкнулись с избытком осадков в этом месяце. Это видно из данных о погоде. Германская служба погоды (DWD) опубликовала неожиданный

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Приз Eurojackpot превышает 92 миллиона евро и выигрывает Северный Рейн-Вестфалия (NRW)
Панорама

Приз Eurojackpot превышает 92 миллиона евро и выигрывает Северный Рейн-Вестфалия (NRW)

Приз Eurojackpot превышает 92 миллиона евро и выигрывает Северный Рейн-Вестфалия (NRW) В начале июля джекпот Eurojackpot, почти 100 миллионов евро, нашел свой счастливый дом в Северном Рейне-Вестфалии. Этот регион вновь отпраздновал свою удачу. Лотофанаты в Баварии и Нижней Саксонии тоже имели повод для радости, с несколькими сотнями тысяч евро в

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Манифестанты, размахивая белыми бумажными самолетиками – символом Telegram, провели акцию протеста...
Экономика

Миллиардное предприятие Telegram находится под пристальным вниманием

Миллиардное предприятие Telegram находится под пристальным вниманием Компания, управляющая спорным мессенджером Telegram, сильно зависит от своего CEO и основателя Павла Дурова. Недавние правовые проблемы Дурова во Франции могут создать финансовые трудности для компании. У инвесторов возникли сомнения в осуществимости запланированного первичного публичного предложения (IPO). Недавно Дуров объявил, что несколько инвесторов

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно