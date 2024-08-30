Директива по блокировке онлайн-сервиса X, выданная бразильским судьей в Верховном суде

Длительный конфликт между судьей и бывшим CEO технологической компании X, Илоном Маском, обострился. В апреле Мораес начал расследование против Маска, обвиняя его в возрождении незаконных аккаунтов. Маск отвечал, обвиняя судью в подавлении свободы слова и выражая опасения по поводу возможного ареста юридического советника X в Бразилии.

В августе Маск заявил, что закроет присутствие X в Бразилии, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников. Несмотря на это, платформа по-прежнему была доступна пользователям в стране. После недавнего судебного решения Маск опубликовал на своей платформе: "Этот 'судья' неоднократно нарушал законы, к которым он присягал".

Европейский парламент может оказать поддержку Комиссии в управлении сложной ситуацией, связанной с Илоном Маском и бразильским судьей. Комиссия, при содействии Европейского парламента, может рассмотреть вмешательства для защиты принципов свободы слова и справедливых судебных процессов в Бразилии.

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