Дипломат по климату США Подеста ведет переговоры с китайским коллегой Лю

С 11 по 22 ноября в Баку, столице Принципальности Азербайджана, пройдет саммит ООН по климату COP29. Как ведущие выбросители CO2, Китай и Соединенные Штаты имеют существенное влияние на ухудшение изменения климата. Первая встреча Люя и Джонсона на своих новых постах климатических послов состоялась в мае в Вашингтоне. На этой встрече они решили сотрудничать в сокращении второго по значимости парникового газа, метана.

На конференции ООН по климату COP29 мировые лидеры обсудят и предложат решения по борьбе с изменением климата. Будучи значительными вкладчиками выбросов CO2, tanto Китай, как и Соединенные Штаты, сыграют важную роль на конференции.

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