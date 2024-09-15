"Детям Газы продолжаются проблемы с образованием", поскольку конфликт в Израиле мешает обучению на целый учебный год.

В прибрежной зоне группа детей и подростков сидит на полу, скрестив ноги, внутри импровизированного класса. Их взгляды перемещаются между собой и большой доской, пока они следят за своей учительницей, Улой Аль-Гуул, которая мягко их подбадривает. Постоянный гул израильских дронов над головой служит мрачным напоминанием о непрекращающемся конфликте, который терзает регион уже более одиннадцати месяцев.

Уола Аль-Гуул поделилась своими чувствами с CNN, сказав: "У нас война, нет школ... Но дети хотят учиться". Определенная, она создала простой класс в том же самом шатре, где жила сама. Материнская учительница заметила, что даже родители спрашивали о прогрессе своих детей в чтении и письме.

К сожалению, Уола Аль-Гуул - исключение. По мере начала нового учебного года для детей в различных регионах, дети в Газе продолжат свой перерыв в школе. Военные действия Израиля, начавшиеся после нападения, возглавляемого Хамасом 7 октября, привели к гуманитарной катастрофе и прекращению образовательных услуг в осажденных территориях.

По данным ЮНИСЕФ, около 45 000 первоклассников из сектора Газа не смогут начать новый учебный год. Эти молодые ученики присоединяются к 625 000 детям, которые уже пропустили целый академический год, с тревожной перспективой второго образовательного провала.

По данным Правительственного информационного офиса (ГМО) в регионе, более ста школ и университетов были разрушены в Газе в результате израильских воздушных ударов. Кроме того, по данным ГМО, погибли около 11 500 студентов и 750 учителей.

Ранее в этом году ЮНИСЕФ обвинила израильские силы в целенаправленном разрушении образовательной системы в Газе, привлекая независимых экспертов и призывая к защите учащихся. Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) заявляют, что их атаки на школы направлены против боевиков Хамас и утверждают, что приняли меры для минимизации гражданских жертв. Хамас решительно отрицает наличие вооруженных бойцов в гражданской инфраструктуре.

Многие школы были преобразованы в временные убежища для перемещенных лиц, ищущих убежища от израильской бомбардировки. Несколько палестинских детей сообщили CNN, что их дни, посвященные обучению, были заменены борьбой за выживание, в том числе длительными ожиданиями воды или продовольствия. Работники гуманитарной помощи наблюдали тесные условия жизни, которые не оставляют детям безопасного места для игр в тесных лагерях для перемещенных лиц.

19-летняя Рагхад Эззат Хамуда, студентка английской литературы, поделилась своими разочарованиями с CNN, признавшись, что ее планы на дальнейшее образование были сорваны войной. Раздавленная, она объяснила, что зарегистрировалась на университетские курсы прошлой осенью, но не смогла посещать их, когда конфликт обострился.

Израиль начал свою военную интервенцию 7 октября в ответ на вооруженные атаки на южный Израиль со стороны группировки Хамас. По данным израильских властей, в результате этих атак было сообщено о 1200 погибших и более 250 похищенных.

С начала конфликта израильские атаки в Газе привели к гибели не менее 41 182 палестинцев и более 95 000 раненых, согласно данным Министерства здравоохранения в Газе. CNN не смогло независимо подтвердить эти данные.

"Нет школ, нет книг, ничего"

Группы мальчиков в грязной обуви несут пустые канистры, выстраиваясь в очередь за водой в школе, которая служит импровизированным убежищем для перемещенных лиц в Дейр-эль-Балахе. Под палящим солнцем лица мальчиков обгорели, когда они поддаются жаркому пустынному климату.

Видео CNN, полученное из школы, управляемой основным агентством ООН по гуманитарной помощи палестинцам, UNRWA, показало детей, толкающихся за скудными ресурсами. Облака мух кружились среди перемещенных лиц, которые ютились под тентами, веревками для белья и потертыми матрасами в обширном учреждении. Военные действия Израиля в Газе вынудили 1,9 миллиона человек покинуть свои дома, согласно данным ООН - это поразительные 98% всего населения.

"Мы раньше учились, ходили на занятия, делали домашнее задание, и наша жизнь была радостной", - поделилась с CNN девочка по имени Мариам, ищущая убежища в убежище в понедельник. "Из-за войны мы стали перемещенными, и образование исчезло; наша жизнь свелась к поиску воды и получению основных потребностей. Я хочу учиться".

Девятилетний Саид сокрушался о том, что его четвертый класс был затмирован разрушением школ и превращением классов в временные убежища для перемещенных лиц. "Теперь мы идем за водой и покупаем товары на рынке. Мы больше не учимся", - сказал он грустно. "Если бы я остался в школе, я бы стал известным врачом".

Отсутствие безопасности для тех, кто прячется в школах, является серьезной проблемой. UNRWA сообщает, что 70% школ, которые они управляют, были повреждены в ходе конфликта - 95% из которых предоставляли убежище перемещенным лицам. 9 сентября UNRWA сообщило, что авиаудар по школе, превращенной в убежище в лагере Нусейрат в центральной Газе, привел к гибели 18 человек, в том числе сотрудников UNRWA.

Израиль заявил, что школа использовалась боевиками Хамас для планирования атак против израильских войск и государства. Однако UNRWA заявило, что его сотрудники были просто учителями в школе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил израильские авиаудары по школам как "явные нарушения международного гуманитарного права".

Студенты в настоящее время находятся в трудной ситуации, они должны учиться, но, к сожалению, ни один из них не может писать. Школ нет, книг и образовательных ресурсов тоже. Вместо того чтобы находиться в классах или учреждениях, эти студенты либо торгуют товарами на улицах, либо помогают своим семьям, стоя в очередях за водой или продуктами.

По данным доклада ООН, выпущенного в августе, более 19 000 детей были разлучены со своими родителями или опекунами.

«Они буквально топчутся в мусоре»

Еще южнее, в Аль-Мауси, Хан-Юнис, детей можно увидеть босыми, бродящими по грязным улицам, сообщил работник помощи, базирующийся в этом обширном прибрежном городе.

Некоторые из этих детей роются в горах мусора в поисках предметов, которые они могут продать, сообщает Лиз Алкок, глава защиты в британской НПО «Медицинская помощь Палестине» (MAP).

«Дети везде», - заявила Алкок в пятницу. Об этом сообщило CNN от имени MAP. «Куда же им еще идти? Не так много безопасных мест для игр для детей.

Я видела детей без обуви, идущих босиком среди свалок, которые простираются до горизонта. Они буквально топчутся в мусоре, пластике, всякого рода обломках. Это крайне опасная среда».

Организации помощи сообщают, что из-за ограниченных ресурсов, ударов по гуманитарным зонам, обозначенным Израилем, и повторных приказов об эвакуации они не могут обеспечить адекватную защиту или убежище для детей. В июне ООН включила израильскую армию в глобальный список нарушителей, которые нарушают права детей. ХАМАС и Палестинский исламский джихад также были включены в этот список, сообщает дипломатический источник.

«Это ситуация нарастающей уязвимости, которой я никогда не видела в других гуманитарных условиях», - сказала Алкок.

«Действия, предпринятые израильской армией, которые привели к этой ситуации - запрет достаточной помощи, бомбардировки и воздушные удары по гражданским лицам и гуманитарным зонам - это нарушение всех возможных прав детей, указанных в международном праве».

ООН сообщает, что примерно 45 000 первоклассников из сектора Газа начнут новый учебный год без посещения занятий из-за продолжающегося конфликта. В результате эти студенты теряют образование и рискуют испытать вторую educational setback.

Разрушение более сотни школ и университетов в Газе из-за израильских воздушных ударов привело к тому, что примерно 11 500 студентов и 750 учителей были вынуждены покинуть свои дома. Многие из этих школ были преобразованы в временные убежища для перемещенных лиц, что отрицательно сказалось на образовании тысяч детей в регионе.

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