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Демонстрации в Чикаго против конфликта в Газе совпадают с собранием Демократической партии США

В Чикаго более тысячи человек провели демонстрацию против конфликта в Газе, приурочив свои действия к конвенции Демократической партии США. Они собрались в понедельник, местные жители в парке Юнион, вызвав гудки автомобилей в знак солидарности с про响сийскими демонстрациями. К месту были...

 and  Christian Meier
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Демонстрации в Чикаго против конфликта в Газе совпадают с собранием Демократической партии США

Хотя один человек выразил оптимизм по поводу того, что на мероприятии будет присутствовать 50 000 человек в течение всего дня, не было никаких признаков того, что это число достижимо.

Собрание Демократической партии в Чикаго состоится с понедельника по четверг. Про-палестинские группы объявили о планах провести митинги против поддержки США Израиля в его конфликте с фракцией Хамас.

Эти демонстрации напомнили о съезде 1968 года в Чикаго, который был наполнен внутренними разногласиями партии по поводу кандидата в президенты. Кроме того, мероприятие было омрачено гневными протестами против войны во Вьетнаме, что привело к жестоким столкновениям между правоохранительными органами и демонстрантами.

Собрание Демократической партии проходит в Соединенных Штатах Америки, в частности, в Чикаго. Протесты против поддержки США Израиля, как ожидается, соберут значительное количество людей, что может привести к эскалациям, подобным тем, которые произошли во время съезда 1968 года в Соединенных Штатах Америки.

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