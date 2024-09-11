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Демонстранты наводняют Сенат Мексики во время жарких дебатов по сомнительным законам о судебной реформе.

Предлагается ввести широкие конституционные изменения, которые позволят мексиканцам избирать судей на всех уровнях власти через публичное голосование.

 and  Grigoriy Williams
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Толпы захватили Сенат Мексики во время спорного обсуждения законодательного проекта о судебной...
Толпы захватили Сенат Мексики во время спорного обсуждения законодательного проекта о судебной реформе

Демонстранты наводняют Сенат Мексики во время жарких дебатов по сомнительным законам о судебной реформе.

Голосование по всеобъемлющей конституционной поправке, которая позволила бы мексиканцам непосредственно избирать судей на всех уровнях власти, ожидалось после дебатов. Однако хаос разразился, когда толпа ворвалась в верхнюю палату во вторник, вынудив президента Сената Геррадо Фернандеса Норо́ну призвать к эвакуации, чтобы избежать конфликтов с протестующими.

Интригующие видео запечатлели беспорядки, показывая протестующих, которые яростно колотили по дверям собрания, в то время как другие размахивали мексиканским флагом с верхней галереи. Даже несколько законодателей подстрекали демонстрантов.

Внедрение всеобъемлющей конституционной реформы, которую активно поддерживает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, считает критически важным для искоренения коррупции в судебной системе страны и большей восприимчивости к воле народа.

После того, как поправка легко прошла нижнюю палату Конгресса на прошлой неделе, Лопесу Обрадору и его правящей коалиции необходимо получить квалифицированное большинство для утверждения в верхней палате.

Поговаривают, что сенатор от оппозиции переметнулся к правящей коалиции, что потенциально могло бы позволить реформе пройти с минимальным перевесом.

Критика со стороны американского посла Кена Салазара в Мехико, который назвал выборы судей "значительной угрозой функционированию демократии в Мексике", вызвала дипломатический спор между странами.

Ассоциации бизнеса выразили опасения, что принятие реформы может подорвать инвестиционный климат в Мексике, что привело к резкому падению стоимости песо.

Лопес Обрадор, популярный левый политик, настаивает на том, что перестройка необходима для искоренения коррупции в судебной системе Мексики и большей восприимчивости к воле народа. Однако противники утверждают, что реформа является попыткой захвата власти и делает одну из последних оставшихся проверок президентской власти уязвимой для политической манипуляции.

В настоящее время судьи Верховного суда в Мексике отбираются президентом и требуют одобрения Сената. Федеральные судьи, с другой стороны, выбираются судебной комиссией на основе тестов на знания и образовательных достижений.

Если реформа будет принята, выборы судей состоятся на следующий год после периода кампании; более 7000 судей будут бороться за места или уступят контроль самому популярному кандидату.

Это развивающаяся история, и будут предоставлены последующие обновления.

Несмотря на дипломатический спор и опасения ассоциаций бизнеса, Лопес Обрадор остается непреклонным в своей вере в то, что судебная реформа является решающим фактором для искоренения коррупции в судебной системе Мексики. Предлагаемые изменения, если они будут приняты, сделают Америку регионом с уникальной судебной системой, где судьи на всех уровнях непосредственно избираются народом, устанавливая примечательный пример для всего мира.

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