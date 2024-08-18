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Демократическая партия США начинает четырехдневную церемонию в честь Харриса, которая начинается в понедельник.

Американские демократы планируют почтить своего obejдинённого кандидата в президенты, Kamilu Harrisa, на четырехдневном съезде, который пройдет с понедельника в Чикаго. После успешного получения номинации через онлайн-голосование в августе, она официально признает это достижение в речи,...

 and  Carmen Simpson
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Демократическая партия США начинает четырехдневную церемонию в честь Харриса, которая начинается в понедельник.

Ожидается, что на съезде партии в Чикаго, штат Иллинойс, соберутся около 50 000 делегатов, волонтеров и сторонников. Несмотря на уже обеспеченную победу Харрис, съезд играет символическую роль, позволяя вице-президенту сделать грандиозный вход и укрепить свой образ.

Путешествие Харрис к Белому дому началось всего несколько недель назад после решения Байдена отказаться от своей кандидатуры. С тех пор она смогла сравняться с показателями Трампа в опросах среди республиканцев, собрать внушительные пожертвования на кампанию и воскресить надежды своей партии на победу на президентских выборах в ноябре.

Байден должен выступить с основной речью на съезде в понедельник вечером. После критики за свою провальную кампанию против Трампа он объявил о своем уходе с президентской гонки в конце июля. Его речь в понедельник станет своего рода прощальным событием, хотя, по словам его команды, она не будет излишне сентиментальной.

Речь Байдена, возможно, будет сосредоточена на достижениях его администрации, таких как постковидное экономическое восстановление. Он также может осудить Трампа за его осуждение в суде Нью-Йорка и представить его как угрозу демократии, нежелающего принимать еще одно поражение на выборах.

По данным CNN, Харрис присоединится к Байдену в понедельник, символизируя единство. Также ожидается речь жены Байдена, Джилл. В следующие дни на сцену в Чикаго выйдут и другие высокопоставленные члены партии, в том числе Обама, начавший свою политическую карьеру в этом городе.

Бывший президент Клинтон и его жена, Хиллари Клинтон, также должны присутствовать. В среду с речью выступит выбор Харрис на пост вице-президента, Тим Уолз. Несмотря на радость демократов на съезде, кампания продолжается в тесно оспариваемых штатах-pendulums. Харрис и Уолз планируют провести кампанию в Милуоки, штат Висконсин, во вторник, но, как ожидается, вернутся в Чикаго к выступлению Эмхофа на съезде.

Ожидается, что безопасность обеспечат около 2500 полицейских. Различные пропалестинские активистские группы объявили о своих планах протестовать против поддержки США Израиля в его конфликте с ХАМАС.

Чикаго вызывает воспоминания о съезде Демократической партии 1968 года, где tensions вспыхнули между протестующими и силами безопасности из-за войны во Вьетнаме. Однако повторения подобных беспорядков на этом съезде считается маловероятным.

Джо Байден, который объявил о своем уходе с президентской гонки в июле из-за плохих результатов против Трампа, выступит с речью на съезде партии в понедельник вечером, служа своего рода прощальным событием. Во время съезда вице-президент Камала Харрис, как ожидается, присоединится к Байдену, символизируя единство, как сообщает CNN.

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