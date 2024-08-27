Дело Трампа о предполагаемой фальсификации выборов: прокурор представил измененный обвинительный документ

В пересмотренном обвинении прокурора Джека Смита, состоящем из 36 страниц (на 9 меньше, чем предыдущее), отсутствует контент, который мог бы быть затронут решением Верховного суда. Тем не менее, основная идея о том, что Трамп был одержим сохранением своей власти после поражения на президентских выборах 2020 года и пытался перевернуть их результаты, осталась неизменной.

Министерство юстиции США заявило, что это новое обвинение отражает "готовность обвинения следовать и выполнять решения и распоряжения Верховного суда".

В начале июля Верховный суд в Вашингтоне постановил, что человек защищен от дальнейшего уголовного преследования за официальные действия, совершенные в качестве президентов США, но эта защита не распространяется на "неофициальные" действия.

Дело касается утверждения, что Трамп пытался подорвать победу своего соперника, Джо Байдена, на президентских выборах 2020 года, а также пытался помешать признанию победы Байдена в Конгрессе США 6 января 2021 года. В тот же день сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

Теперь судье Тане Чуткан предстоит определить, какие действия, совершенные Трампом в связи с выборами 2020 года, были официальными, а какие нет. Вероятно, суд по этому делу начнется не раньше, чем через несколько месяцев после президентских выборов в США 5 ноября.

Трамп продолжает сталкиваться с другими судебными процессами. В штате Джорджия он обвиняется в попытке аннулировать свое поражение на выборах против Байдена. Это судебное разбирательство было перенесено на июнь.

В другом судебном процессе в Нью-Йорке жюри присяжных признало Трампа виновным в подделке бизнес-записей в мае, чтобы скрыть соглашение о молчании с бывшей порнозвездой Сторми Дэньелс. Однако приговор и приговор по этому делу еще не объявлены, а дата назначена на сентябрь.

Министерство юстиции твердо поддерживает решения Верховного суда, как показывает их заявление о том, что это новое обвинение отражает "готовность обвинения следовать и выполнять решения и распоряжения Верховного суда".

В ответ на решение Верховного суда пересмотренные обвинения со стороны "обвинения" теперь сосредоточены на "неофициальных" действиях Трампа в связи с выборами 2020 года, что потенциально оставляет место для дальнейших обвинений против него.

Читайте также: