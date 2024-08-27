Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиОбвинение

Дело Трампа о предполагаемой фальсификации выборов: прокурор представил измененный обвинительный документ

Независимый прокурор, расследующий обвиннения в подкупе выборов в отношении Дональда Трампа, обновил первоначальные обвинения. Новое обвинительное заключение, выпущенное в понедельник, сохраняет первоначальные обвинения, предъявленные бывшему президенту США от ГОП и нынешнему претенденту на...

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

Дело Трампа о предполагаемой фальсификации выборов: прокурор представил измененный обвинительный документ

В пересмотренном обвинении прокурора Джека Смита, состоящем из 36 страниц (на 9 меньше, чем предыдущее), отсутствует контент, который мог бы быть затронут решением Верховного суда. Тем не менее, основная идея о том, что Трамп был одержим сохранением своей власти после поражения на президентских выборах 2020 года и пытался перевернуть их результаты, осталась неизменной.

Министерство юстиции США заявило, что это новое обвинение отражает "готовность обвинения следовать и выполнять решения и распоряжения Верховного суда".

В начале июля Верховный суд в Вашингтоне постановил, что человек защищен от дальнейшего уголовного преследования за официальные действия, совершенные в качестве президентов США, но эта защита не распространяется на "неофициальные" действия.

Дело касается утверждения, что Трамп пытался подорвать победу своего соперника, Джо Байдена, на президентских выборах 2020 года, а также пытался помешать признанию победы Байдена в Конгрессе США 6 января 2021 года. В тот же день сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

Теперь судье Тане Чуткан предстоит определить, какие действия, совершенные Трампом в связи с выборами 2020 года, были официальными, а какие нет. Вероятно, суд по этому делу начнется не раньше, чем через несколько месяцев после президентских выборов в США 5 ноября.

Трамп продолжает сталкиваться с другими судебными процессами. В штате Джорджия он обвиняется в попытке аннулировать свое поражение на выборах против Байдена. Это судебное разбирательство было перенесено на июнь.

В другом судебном процессе в Нью-Йорке жюри присяжных признало Трампа виновным в подделке бизнес-записей в мае, чтобы скрыть соглашение о молчании с бывшей порнозвездой Сторми Дэньелс. Однако приговор и приговор по этому делу еще не объявлены, а дата назначена на сентябрь.

Министерство юстиции твердо поддерживает решения Верховного суда, как показывает их заявление о том, что это новое обвинение отражает "готовность обвинения следовать и выполнять решения и распоряжения Верховного суда".

В ответ на решение Верховного суда пересмотренные обвинения со стороны "обвинения" теперь сосредоточены на "неофициальных" действиях Трампа в связи с выборами 2020 года, что потенциально оставляет место для дальнейших обвинений против него.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Споры в Верховном суде о решении семейного судьи из Веймара обходить маску
Главные темы

Споры в Верховном суде о решении семейного судьи из Веймара обходить маску

Распространение коронавируса продолжает доминировать в заседаниях Федерального верховного суда (BGH) в Карлсруэ. В среду в 10:30 будет заслушано дело о семейном правозащитнике из Веймара, который в апреле 2021 года в двух школах ввёл запрет на ношение масок и других мер безопасности. В прошлом...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Паралимпийские игры начинаются в Париже
Главные темы

Паралимпийские игры начинаются в Париже

Паралимпийские игры начинаются в Париже Примерно 4400 участников из 168 стран принимают участие в Паралимпийских играх. Паралимпиада продлится до 8 сентября, с финальной церемонией прощания, которая состоится на стадионе «Стад де Франс». Во время своего досуга некоторые спортсмены могут посетить близлежащую площадь Конкорд и знаменитые памятники, расположенные там. После захватывающих

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Около 21:30 появился заметный поток света.
Главные темы

Необычное сияние освещает ночной горизонт.

Необычное сияние освещает ночной горизонт. В ночи над Южной Германией пролетел освещенный аэрофеномен. Некоторые пользователи платформы X предположили, что это был метеорит. Однако профессионалы предлагают другое объяснение. Жители различных регионов Германии, предположительно, были очарованы внезапным появлением яркой световой полосы в ночном небе. Различные записи неопознанного летающего объекта циркулировали на X,

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Фантастический Dryocampa rubicunda демонстрирует свои изящные оттенки и неукротимую прическу.
Главные темы

Воздушное рассеивание сливочной пшеницы служит эволюционной моделью

Множество детей могут обрадоваться, содержась Dryocampa swallowtail бабочку в качестве домашнего животного. Ученые, в particular, заворожены этой вид насекомых благодаря Certain гена, который позволяет zeigt живую демонстрацию эволюции видов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Федеральные земли Германии

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Руководитель фракции АФД в Тюрингии Йорг Хокке объявил о создании теневого кабинета, но пока не...
Федеральные земли Германии

Хоке еще не представил свою команду.

В ноябре лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, провозгласил образование тени кабинета. Однако его создание остается неполным. Не смущенный этими событиями, оппонент Höcke, Mario Voigt, не выражает удивления.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
Федеральные земли Германии

В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно