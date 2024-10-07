Действительно ли два астероида положили конец эре динозавров?

Примерно 66 миллионов лет назад, значительный астероид ударил по Мексике, вызвав массовое вымирание, которое привело к гибели динозавров. Доказательства этого катаклизма можно найти в кратере Чиксулуб, который имеет диаметр около 200 километров и расположен на полуострове Юкатан. Недавно ученые обнаружили еще один удар астероида у побережья Африки примерно в то же время, что заставило многих задаться вопросом, не был ли он фрагментом первоначального астероида.

Кратер примерно 9 километров в диаметре был обнаружен у побережья Гвинеи, погребенный под сотнями метров осадка. Согласно недавнему исследованию, этот кратер, известный как кратер Надир, скорее всего, был вызван ударом астероида. Могли ли эти два удара в сочетании поставить точку в истории динозавров?

"Как ультразвук"

Геологи, возглавляемые Уайсдеаном Николсоном из Университета Герiot-Уатт в Эдинбурге, смогли использовать новый трехмерный сейсмический метод, чтобы раскрыть точную форму кратера Надир, скрытого под дном моря. Николсон объяснил: "Это подобно ультразвуку во время беременности. Несколько поколений назад ультразвук показывал лишь зернистое пятно. Сегодня мы можем увидеть черты лица ребенка в 3D и с поразительной детализацией".

По сравнению с кратером Чиксулуб в Мексике, кратер Надир у Гвинеи гораздо меньше. С диаметром около 9,2 километра, он мог бы вместить город размером с Кассель. Однако астероиды также имели разные размеры: объект Чиксулуб был около 14 километров в размере, в то время как астероид Надир имел диаметр от 450 до 500 метров.

Удар, вызвавщий цунами

Удар у Африки также был разрушительным. Астероид ударил в море на глубине 800 метров, двигаясь со скоростью около 72 000 километров в час. Удар вызвал кратер глубиной более 200 метров на дне моря и спровоцировал массивную волну цунами, прокатившуюся через Атлантику.

Ученые не могут точно определить дату удара Надир, но временная близость к событию Чиксулуб заставила их предположить, что массовое вымирание в то время было результатом двойного удара из космоса. Однако они не могут однозначно установить связь между двумя событиями и могут только предложить возможные объяснения, такие как распад родительского астероида на околоземной орбите или период частых ударов, длящийся до 2 миллионов лет.

Кратер в Северном море?

Ученые идентифицировали около 200 ударных кратеров по всему миру, около 20 из которых находятся под водой. Многие кратеры со временем износились, но трехмерный метод, используемый в этом исследовании, открывает новые возможности для изучения происхождения других кратеров, таких как кратер Силверпит в Северном море, который имеет диаметр 2,4 километра.

Окончательное подтверждение того, что кратер Надир у побережья Африки был действительно вызван ударом астероида, все еще awaits. Будущее океанское бурение может предоставить решающие доказательства, согласно исследованию.

Открытие кратера Надир подчеркивает важность изучения древних ударов астероидов, так как оно может предоставить новые знания о роли таких событий в больших вымираниях, таких как то, которое привело к гибели динозавров. Кроме того, достижения в сейсмической технологии, подобные той, которую использовали геологи, возглавляемые Уайсдеаном Николсоном, позволяют нам лучше понимать точную форму и размер этих кратеров, подобно тому, как технология ультразвука улучшила нашу способность визуализировать плод во время беременности.

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