Действие Хезболлы было спровоцировано разведданными, полученными из израильских военных источников, согласно заявлению Насраллы.

Израильский представитель армии заявил агентству AFP, что они могут подтвердить, что объект в Глилоте не пострадал. Согласно израильским новостным источникам, это место также является штаб-квартирой Моссада, внешней разведки Израиля.

Лидер Хезболлы Насралла опроверг заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху о перехвате ракет Хезболлы и уничтожении тысяч пусковых установок, назвав их "беспочвенными".

Хезболла запустила более 300 ракет в северный Израиль утром в воскресенье, как сообщается. Это якобы было ответом на смерть их главного военного командира Фуада Шукра, убитого в результате израильского авиаудара в Бейруте в конце июля.

Израиль объявил чрезвычайное положение из-за интенсивной бомбардировки, и израильская армия сообщила о проведении превентивных ударов по сайтам Хезболлы в Ливане.

Заявления представителя израильской армии о безопасности объекта в Глилоте противоречат утверждению, что атака Хезболлы была направлена на штаб-квартиру Моссада. После атаки Хезболлы Насралла отверг заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху о перехваченных ракетах и уничтоженных пусковых установках, назвав их "беспочвенными".

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