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Главные темыНовостиНападение Хезболлы

Действие Хезболлы было спровоцировано разведданными, полученными из израильских военных источников, согласно заявлению Насраллы.

Против Израиля производится существенная атака, как объявил лидер Хезболлы Хасан Нас hizkallah, которую провели проиранские боевики в сторону военной базы поблизости от Тель-Авива в воскресенье. Нас‌ترینлах заявил, что целью этой операции была база Глилот, которая считается 'ключевым центром...

 and  Wendy Allen
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Действие Хезболлы было спровоцировано разведданными, полученными из израильских военных источников, согласно заявлению Насраллы.

Израильский представитель армии заявил агентству AFP, что они могут подтвердить, что объект в Глилоте не пострадал. Согласно израильским новостным источникам, это место также является штаб-квартирой Моссада, внешней разведки Израиля.

Лидер Хезболлы Насралла опроверг заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху о перехвате ракет Хезболлы и уничтожении тысяч пусковых установок, назвав их "беспочвенными".

Хезболла запустила более 300 ракет в северный Израиль утром в воскресенье, как сообщается. Это якобы было ответом на смерть их главного военного командира Фуада Шукра, убитого в результате израильского авиаудара в Бейруте в конце июля.

Израиль объявил чрезвычайное положение из-за интенсивной бомбардировки, и израильская армия сообщила о проведении превентивных ударов по сайтам Хезболлы в Ливане.

Заявления представителя израильской армии о безопасности объекта в Глилоте противоречат утверждению, что атака Хезболлы была направлена на штаб-квартиру Моссада. После атаки Хезболлы Насралла отверг заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху о перехваченных ракетах и уничтоженных пусковых установках, назвав их "беспочвенными".

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