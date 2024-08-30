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Дебаты по миграционной политике требуют дополнительного судебного персонала, предполагает Ассоциация судей

При обсуждении более строгих иммиграционных правил, Ассоциация судей Германии выражает озабоченность по поводу нехватки кадров. Как заявил Федеральный управляющий директорorah Sven Rebehn, на данный момент в стране не хватает примерно 2000 следователей из-за увеличения количества дел. Кроме...

 and  Hanna Hofmann
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Дебаты по миграционной политике требуют дополнительного судебного персонала, предполагает Ассоциация судей

Ребхен призвал к значительному скачку в укреплении правосудия и повышении внутренней безопасности. Необходимо достичь быстрого согласия между федеральными и местными администрациями о "федеральном соглашении", которое гарантирует существенное финансирование для найма дополнительных ресурсов и современной техники для правоохранительных органов, судебной системы и административных судов.

Что касается судей в административных судах, Ребхен отметил, что они все еще борются с огромными штабелями дел 2016 и 2017 годов, которые накопились во время притока беженцев. Административные суды делают прогресс в обработке этих задержек.

Правительство Германии в четверг представило план усиления безопасности, который включает в себя ужесточение контроля над огнестрельным оружием, усиление мер против радикального ислама и существенное ужесточение иммиграционных и политики убежища. Эта инициатива безопасности является реакцией на ножевой инцидент в Солінгене.

Федеральное правительство является ключевым в предоставлении существенного финансирования для "федерального соглашения", предложенного Ребхеном, для укрепления правоохранительных органов и судебной системы. Для эффективной борьбы с задержками в административных судах необходимо сотрудничество между федеральным правительством и местными администрациями.

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