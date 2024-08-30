Дебаты по миграционной политике требуют дополнительного судебного персонала, предполагает Ассоциация судей

Ребхен призвал к значительному скачку в укреплении правосудия и повышении внутренней безопасности. Необходимо достичь быстрого согласия между федеральными и местными администрациями о "федеральном соглашении", которое гарантирует существенное финансирование для найма дополнительных ресурсов и современной техники для правоохранительных органов, судебной системы и административных судов.

Что касается судей в административных судах, Ребхен отметил, что они все еще борются с огромными штабелями дел 2016 и 2017 годов, которые накопились во время притока беженцев. Административные суды делают прогресс в обработке этих задержек.

Правительство Германии в четверг представило план усиления безопасности, который включает в себя ужесточение контроля над огнестрельным оружием, усиление мер против радикального ислама и существенное ужесточение иммиграционных и политики убежища. Эта инициатива безопасности является реакцией на ножевой инцидент в Солінгене.

Федеральное правительство является ключевым в предоставлении существенного финансирования для "федерального соглашения", предложенного Ребхеном, для укрепления правоохранительных органов и судебной системы. Для эффективной борьбы с задержками в административных судах необходимо сотрудничество между федеральным правительством и местными администрациями.

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