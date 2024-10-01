CNN отправляется на израильское военное судно для смертельного нападения на йеменский порт под контролем повстанцев хуситов

Солнечный персиковый пустыня Саудовской Аравии проплывает мимо моего правого окна, а египетское побережье появляется слева. Затем на моем крошечном экране появляется огромный истребитель F-35, когда я отправляюсь в это невероятное путешествие. Я с Израильскими силами обороны (ЦАХАЛ), становясь первым иностранным журналистом, который сопровождает боевую миссию за пределами границ Израиля, на борту танкера для дозаправки истребителей.

С тех пор, как ХАМАС начал свою атаку 7 октября прошлого года, Израиль находится в разрастающемся конфликте. Он не ограничивается Газой, но также распространяется на Ливан с "Хезболлой" и Йемен с хути, которые начали запускать дальнобойные атаки на крупные населенные пункты Израиля. Сирия и Иран также стали театрами военных действий для Израиля, так как они тоже оказались под атаками.

Израильский ответ на эти атаки привел к гибели почти 42 000 человек в Газе и более 1 000 человек в Ливане.Bombardровки в Йемене также нанесли ущерб критически важной инфраструктуре в стране, страдающей от одной из худших гуманитарных катастроф в мире.

Подробности нашего миссионерского назначения оставались неизвестными, когда я поднимался по шаткой лестнице на борт самолета. Я не знал, куда меня везут, и что эта миссия ЦАХАЛа раскроет о своих военных операциях.

Регламенты безопасности в Израильских ВВС железобетонные, запрещающие сотовые телефоны и фоторепортеров. Лейтенант-колонел Надав Шошани, пресс-секретарь ЦАХАЛа, сопровождавший меня, также был запрещен к использованию телефона.

Кроме кабины, мне был предоставлен неограниченный доступ к самолету, при условии, что его командиры остаются анонимными. Несмотря на отсутствие камер, эта редкая возможность дала мне уникальный взгляд на жизнь солдат на передовой, сражающихся на нескольких фронтах.

Вспоминаются воспоминания о прежней жизни самолета как о гражданском авиалайнере, которые сохранились в виде остатков, таких как сексистская иконография лица женщины на кнопках вызова. Но самолет претерпел драматическую трансформацию, став израильским танкером, оснащенным массивными, герметичными топливными баками.

Длительный процесс перестройки включал удаление пассажирских сидений и создание места для длинного тела танкера. Баки содержали необходимое топливо для того, чтобы Израиль мог проецировать свою силу.

Наша миссия по дозаправке, покрывающая расстояние в 1 200 миль (1 500 километров), была самой дальней боевой миссией ЦАХАЛа со времен исторического рейда на Тунис в 1985 году.

Слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху из его выступления на Генеральной Ассамблее ООН звучали у меня в голове, когда лейтенант-колонел Шошани напомнил мне о решимости Нетаньяху: "Нет места, куда не может дотянуться моя нация".

В течение полутора часов израильские истребители F-35, каждый из которых стоит более 100 миллионов долларов, следовали за 707-м танкером, приближаясь к его топливному шлангу.

Командир эскадрильи с более чем десятилетним опытом работы в миссиях по дозаправке возглавлял группу, управляя своими 3D очками и мастерски маневрируя соплом к прожорливым самолетам.

Ни один процесс не обходится без трудностей, объяснил командир. Их основной задачей было правильное заполнение топлива и соблюдение графика, чтобы самолеты прибыли на цель с полным баком топлива в то время, когда разведка сообщала, что это оптимальное время для атаки.

Изучив карту миссии, я понял, что мы направляемся в порт Ходейда в Йемене, контролируемый хутитами и поддерживаемый Ираном. Лейтенант-колонел Шошани раскрыл точную причину нашей миссии: за последние две недели хутиты запустили три дальнобойные ракеты, все перехвачены возле Тель-Авива.

Начав с атак на судоходство в Красном море, хутиты заявили, что действуют в солидарности с палестинцами в Газе. Их флаг носил надписи "Смерть Израилю, проклятие евреям". Специалисты считают, что глобальная борьба за права палестинцев в Газе поддерживает группу в Йемене и приносит ей международное признание.

Хути заявляют, что их последняя ракета, запущенная поздно в субботу, была направлена на премьер-министра Нетаньяху по возвращении в Израиль из Нью-Йорка. Удар в этом районе мог бы привести к катастрофическим жертвам среди гражданского населения, что делало нашу миссию необходимой.

Последний из F-35 отсоединился от топливного шланга, и командир эскадрильи заметно расслабился, снял очки и устало потянулся. Каждый самолет требовал примерно 3 минуты контакта, требующего интенсивного внимания экипажа.

Мы кружили, ожидая, пока пилоты истребителей выполнят свои атаки. Любая наземная атака могла истощить запасы топлива, когда они уклонялись от огня противника и искали убежище, требуя дозаправки, чтобы вернуться на базу.

Через двадцать минут мы направились на север, без необходимости дополнительной дозаправки.

Я спросил ведущего пилота на танкере об трудностях такой миссии и о том, как они относятся к возможным жертвам среди гражданского населения. Мы не хотим причинять вред гражданским, ответил он, и мы полагаемся на всю доступную разведку, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения.

Я указал на высокие жертвы среди гражданского населения в Газе и Ливане от ударов ВВС. Они атаковали хутитов, объяснил он, так как они запускали ракеты по нашим гражданским, подвергая их опасности.

По нашей безопасной возвращении в южный Израиль, новости об ударе быстро распространились. Телеканал хутитов транслировал изображения массивных вспышек огня и дыма из порта Ходейда.

ЦАХАЛ сообщил, что их цели были "электростанциями и портом в районах Рас-Исса и Ходейда", добавив, что хутиты эксплуатировали порт для перевозки оружия в регион и жизненно важных поставок.

Согласно данным из группировки хути, F-35, которые я наблюдал во время дозаправки, нанесли удары по электростанции и складу топлива в Ходейде, в результате чего погиб начальник порта и трое инженеров.

Главнокомандующий Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Херци Халеви заявил в заявлении после атаки: "Мы хорошо умеем преодолевать большие расстояния, можем долететь еще дальше и являемся экспертами в точном попадании".

Халеви продолжил, сказав: "Это не просто послание; это действие, которое само по себе несет послание".

Во время полета Шошани сказал мне, что послание было адресовано также Ирану, служа предупреждением о том, что Израиль ожидает ответных ударов от "Хезболлы" в Ливане, но надеется удержать Иран от участия в конфликте.

Этот инцидент не был просто демонстрацией того, насколько далеко Израиль готов зайти в ответ на своих противников, но живым доказательством того, что ранее скрытые угрозы начинают проявляться, и миссия Израиля по противодействию им расширяется.

Конфликт на Ближнем Востоке выходит за рамки границ Израиля, вовлекая страны, такие как Ливан с "Хезболлой" и Йемен с хути, которые целятся в основные населенные центры Израиля. Мир наблюдает, как Израиль отвечает на эти угрозы, что приводит к значительным жертвам в Газе и Ливане.

В ответ на ракетные атаки из Йемена Вооруженные силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели дальнюю боевую миссию, дозаправляя истребители F-35 над Ближним Востоком, чтобы помешать хути и их иранским покровителям.

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