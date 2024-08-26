- Чтобы понять классификацию мужчин, можно разделить их на три основные категории.

Исследователи в Канаде, опубликовавшие свои выводы летом 2023 года, изучили, как мужчины подходят к вопросам знакомств. Они выявили три основных типа маскулинности, которые влияют на то, как мужчины представляют себе интимные отношения. Руководитель исследования из Университета Британской Колумбии проанализировал 92 интервью с гетеросексуальными мужчинами в возрасте от 19 до 43 лет, независимо от их культурного происхождения. Похоже, что эти три типа личности проявлялись последовательно. В итоге женщины оставлены с выбором между этими тремя архетипами.

Традиционалисты: Это мужчины, которые строго придерживаются традиционных гендерных ролей, видя себя в качестве поставщиков и защитников в своих отношениях.

Стремители к Равенству: Эти мужчины стремятся к партнерству с равным балансом. Они ценят взаимное уважение, справедливость и равный обмен.

Футуристы: Эти мужчины стремятся к достижению гендерного равенства в своих партнерствах. Они участвуют в дискуссиях со своей партнершей, чтобы определить роли, способствуя пониманию и разделенным обязанностям.

Взгляд на этих персонажей проливает свет. Традиционалисты, похоже, живут в 1950-х годах. Эти мужчины имеют четкое представление о своих обязанностях, все еще ожидая, что женщины будут придерживаться традиционных ролей. "Она управляет домашними делами, а я занимаюсь мужскими задачами, такими как мытье машины. Я также помогаю с покупками и домашним декором." Этот мужчина видит себя как доброжелательного патриарха: "Мужчина берет на себя руководство семейными делами, гарантируя, что отношения будут справедливыми".

Стремители к Равенству, с другой стороны, часто сталкиваются с поиском баланса. Идеальным кажется структурированное разделение труда, как показано в гипотетической таблице Excel. "Я столкнулся с разногласиями, когда моя партнерша почувствовала, что она готовит чаще, чем я. Мы разрешили это, спланировав приготовление пищи заранее, чтобы гарантировать равные дни готовки. Если она готовит три дня, я тоже готовлю три дня. Придерживаясь структурированного расписания и разделяя обязанности справедливо, мы смогли достичь равенства".

Футуристы, однако, требуют эмоционального вложения. Джастин, участник, сказал прямо: "Поддержание сбалансированных отношений требует обязательств, самосознания, отражения общества и понимания личных желаний и желаний вашего партнера. Это требует много эмоционального самосознания, чтобы создать гармоничное, безопасное и принимающее уязвимость отношение".

Вглубь реальностей отношений

Это исследование является частью продолжающейся программы исследований, посвященной здоровью мужчин и корреляции маскулинности и психологического благополучия. Цель состояла в том, чтобы понять, как различные формы маскулинности влияют на отношения и психическое здоровье мужчин. К удивлению, эти мужские идентичности оказались как полезными, так и проблемными. Этот проект вносит вклад в более широкий контекст; с 1980-х годов динамика пола, роли и отношения быстро менялись, но ранних исследований по этому вопросу мало.

По словам доктора Олиффа, остается неизвестным, как сегодняшние молодые мужчины строят партнерства в частной жизни. Более широкой целью проекта является прояснение пути к более здоровым отношениям, способствующим улучшению психического благополучия не только для мужчин, но и для их партнеров и семей. Мужчины, которые выступают за гендерное равенство и социальную справедливость, в целом имеют лучшее психическое здоровье. С другой стороны, мужчины, которые ставят под сомнение существующие нормы гендерного равенства, могут столкнуться с изоляцией или критикой, что также может повлиять на их психическое здоровье. Было обнаружено, что даже те мужчины, которые теоретически поддерживают равенство, сталкиваются с трудностями при равномерном делении домашних обязанностей 50-50.

Источник: Социальная Медицина

В свете выводов исследования женщинам может быть трудно выбирать между этими тремя различными подходами к отношениям. Традиционалисты, придерживающиеся традиционных гендерных ролей, могут требовать партнеров, которые комфортно выполняют традиционные обязанности.

В отличие от этого, Стремители к Равенству процветают в справедливом и сбалансированном разделении обязанностей в своих отношениях, требующих открытого общения и сотрудничества для установления структурированного расписания.

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