Что заставляет кожу стареть медленнее?

С началом 25-летнего возраста кожа человека начинает свой процесс старения. Это проявляется в появлении морщин, изначально едва заметных и мелких, но позже становящихся глубже и более выраженными. Это поле борьбы или предотвращения этих признаков старения является процветающим рынком: существует множество кремов, увлажнителей и масок, а также инъекций и операций, рекомендованных для омоложения кожи. Большинство людей стремятся к элегантности старения, но не к его видимым проявлениям.

Этот естественный процесс не является исключением; он начинается примерно в 25 лет. Одной из причин этого является замедление клеток кожи, как отмечает профессор Кристиане Байерль, директор Клиники дерматологии и аллергологии в Гельсиос Др. Хорст Шмидт Клиник в Висбадене.

Это замедление активных клеток кожи приводит к снижению количества коллагена и эластиновых волокон в дермисе кожи. Это приводит к потере кожа влаги и эластичности, что приводит к образованию морщин.

Генетика и образ жизни влияют на старение

Скорость и глубина, с которой образуются морщины, варьируются в зависимости от сочетания факторов. Генетика играет значительную роль, утверждает Юлиан Нюхел, руководитель группы в Центре биохимии Университета Кельна. Несмотря на здоровый образ жизни, некоторые 80-летние люди сохраняют молодую кожу, в то время как другие имеют глубокие морщины. Анализ более старых членов семьи может дать представление о будущем виде своей кожи. Однако образ жизни также влияет на раннее появление и глубину морщин на лице. Это то, на что мы можем повлиять.

Защита от солнца является мощным профилактическим средством, утверждает дерматолог Кристиане Байерль. Ультрафиолетовые лучи солнца стрессят кожу, вызывая преждевременное образование морщин и возрастные пятна. Излучение повреждает нашу ДНК, ускоряя старение кожи и потенциально приводя к раку кожи в худшем случае.

Чтобы защитить себя, можно оставаться в тени или находиться в помещении в часы пик солнца. Кроме того, использование солнцезащитного крема на открытом воздухе и одежда должны обеспечивать достаточную защиту. "Защита от УФ-А излучения является обязательной в солнцезащитном креме в солнечные месяцы", подчеркивает Юлиан Нюхел. Это излучение в значительной степени способствует старению кожи. Он также подчеркивает важность круглогодичной защиты от солнца: "Даже зимой солнце излучает радиацию".

Курение вредит коже

Еще одной серьезной угрозой для кожи является курение. "Оно повреждает кровеносные сосуды, делая кожу бледной", - делится Кристиане Байерль. Исследования показывают, что чем дольше и больше человек курит, тем старше выглядит его кожа, особенно у женщин.

Тяжелое загрязнение окружающей среды также отрицательно влияет на кожу, как отмечает Байерль. Оксиды азота, особенно выделяемые дизельными автомобилями, вызывают возрастные пятна. "Исследования показывают, что кожные пятна делают людей на 10 лет старше", - добавляет она.

Стареющая кожа ослабляет защитные способности

Однако старение кожи не только об эстетике. Как наш самый большой орган, кожа выполняет жизненно важные функции. "Она защищает нас от патогенов и удерживает воду", - объясняет Юлиан Нюхел.

По мере того, как кожа теряет свою силу, воспаление становится более частым, и вредные патогены могут проникать в тело легче, предупреждает он. "Важно сохранить здоровье кожи как можно дольше. Чем раньше начать, тем лучше", - заключает Нюхел.

Питание и упражнения заботятся о коже

Наряду с защитой от УФ-излучения, здоровый образ жизни важен - в том числе сбалансированное питание и упражнения. Фрукты и овощи должны составлять значительную часть рациона, делится Кристиане Байерль. Эти продукты содержат антиоксиданты, которые могут нейтрализовать свободные радикалы, которые могут ускорить старение кожи.

"Но коллаген также важен", - добавляет дерматолог. Белковые соединения коллагена можно найти в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Веганы могут полагаться на альтернативные источники для стимуляции производства коллагена, такие как бобовые, орехи и авокадо.

Витамины А и С также полезны для кожи, заявляет Юлиан Нюхел. Прием витаминов в пище или использование их в кремах замедляет старение кожи. Однако эффективность зависит от концентрации в креме, он предостерегает. И saying goes: "Кремы эффективны только против мелких морщин", - утверждает Кристиане Байерль. То есть, в основном поверхностные морщины.

Личный уход - ключ

В заключение оба эксперта настоятельно рекомендуют создать индивидуальный уход за кожей. "Персонализация является ключом к определению того, какой уход работает лучше всего для каждого человека", - советует Юлиан Нюхел. Тип кожи, сезон и этап жизни должны определять выбор средств по уходу за кожей.

"Препараты для анти-старения могут быть полезны, особенно для женщин, проходящих менопаузу или гормональные изменения", - советует Кристиане Байерль. Сухая кожа также может ускорить старение, добавляет она. "Важно ухаживать за конкретными потребностями сухой кожи", - советует она. Это означает приоритет влажности, когда это необходимо.

Роль генетики в старении кожи значительна, как отмечает Юлиан Нюхел из Центра биохимии Университета Кельна. Несмотря на похожий образ жизни, некоторые люди могут унаследовать гены, которые замедляют образование и глубину морщин, в то время как другие могут не иметь такой же удачи.

Еще один фактор, который может повлиять на появление морщин, - курение, согласно Кристиане Байерль. Курение не только вызывает бледность, но и ускоряет старение кожи, особенно у женщин.

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