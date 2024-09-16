"Что вызывает эту враждебность?": Дебаты на выборах мэра Бразилии перерастают в неприятные моменты, когда один из претендентов нападает на другого с помощью стула, транслируются в прямом эфире.

Живое вещание дебатов, транслировавшееся в воскресенье на TV Cultura, запечатлело жаркий обмен между Жозе́ Луи́зом Датеной и Па́бло Марса́лом. Конфликт накалился, в результате чего Датена швырнул свой стул в Марсала.

В последующем интервью TV Cultura Датена признался в нападении на Марсала, который был госпитализирован из-за полученных травм. Причиной нападения, по словам Датены, стало то, что Марсал поднял старые обвинения в сексуальном домогательстве против него, которые были отклонены несколько лет назад из-за отсутствия достаточных доказательств.

Обвинения относились к событиям одиннадцатилетней давности и вызвали значительные волнения в семье Датены, как он объяснил.

Несмотря на его исключение из дебатов, Датена выпустил заявление в понедельник, выразив сожаление о своих действиях, но не о причинах, побудивших его к этому.

Марсала лечили в больнице Си́рио Либе́нес и eventually выписали. Его команда сообщала о возможных травмах в области груди и затрудненном дыхании. Однако, несмотря на травму груди и запястья, серьезных осложнений не было.

Марсал провел параллели между инцидентом и предыдущими нападениями, такими как попытка покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в июле и ножевой удар бывшего президента Бразилии Жаи́ра Болсонару во время выборов 2018 года, опубликовав пост в Instagram с изображением всех трех инцидентов с вопросом "Почему столько ненависти?"

Остальные кандидаты, Гуи́льherme Було́с, Марина Хелена, Рикардо Ну́нес и Табата Амара́л, продолжили дебаты после нападения. TV Cultura выразила сожаление по поводу инцидента и продолжила дискуссию в соответствии с установленными правилами, при условии согласия других участников.

Команда Марсала объявила о планах принять правовые меры.

По словам команды Марсала, Датена подло attacked его, ударив железным стулом по ребрам. Они также сожалели, что дебаты продолжились в его отсутствие.

CNN связалась с полицией Сан-Паулу, а также с командами tanto Датены, как и Марсала, чтобы получить комментарии.

CNN's Майкл Риос внес свой вклад в этот отчет.

Мир был шокирован событиями, развернувшимися во время дебатов в Америке. Обвинения Марсала в связи с инцидентом вызвали параллели с прошлыми нападениями на политических фигур, такими как попытка покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в июле и ножевой удар бывшего президента Бразилии Жаи́ра Болсонару.

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