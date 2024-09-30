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Что включает и исключает права на пособие гражданина?

 and  Viktoriya Miller
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Безработные граждане, получающие пособия, могут получать дополнительный доход – льготы по налогам...
Безработные граждане, получающие пособия, могут получать дополнительный доход – льготы по налогам гарантируют сохранение определенной суммы

Что включает и исключает права на пособие гражданина?

Социальная помощь как «сети безопасности»: Этот вид финансовой помощи предназначен для обеспечения удовлетворения основных потребностей людей. Дополнительный доход может быть получен, но есть ограничения. Что можно удержать, а что учитывается?

Более пяти миллионов человек в Германии получают такую помощь от центров занятости. Она предоставляет пособие на проживание безработным и их семьям, когда они перестают получать пособие по безработице или получают недостаточно для покрытия расходов на жизнь.

Получатели этой помощи также могут иметь другие источники дохода или зарабатывать дополнительно. Однако они учитываются с основным пособием. Вот некоторые факты и цифры об дополнительном доходе, дополнительном доходе и вычетах, о которых должны знать получатели этой помощи.

Сколько дополнительного дохода я могу получать?

Предела нет. Он может даже покрыть ваши расходы снова.

«Удачливые люди могут выйти из этой помощи», - говорит Франк Лакманн, консультант в Каритас в Ахене. Хотя это не всегда возможно, те, кто работает, получая эту помощь, будут иметь больше денег в кармане, согласно Лакманну, в зависимости от того, что они могут удержать из своего заработка.

Какая часть моего заработка будет учитываться?

Согласно Закону о социальной помощи (СГБ II), доход от работы должен быть вычтен из этой финансовой помощи. Так называемые вычеты и льготы гарантируют, что значительная часть дополнительного дохода остается. Фиксированные 100 евро всегда освобождаются. «Независимо от уровня зарплаты», - говорит Франк Лакманн.

К фиксированной сумме добавляются дополнительные процентные суммы, основанные на уровне дохода. Например, mini-jobbers могут дополнительно вычесть 20 процентов из 100 евро. Расчет будет таким: 520 евро минус фиксированная сумма равняется 420 евро, из которых 20 процентов - 84 евро, что дает общую сумму освобождения в 184 евро. Mini-jobbers могут добавить эту сумму к своей финансовой помощи.

Одинокие взрослые без детей с ежемесячным доходом до 1200 евро могут получить максимальную сумму освобождения в 348 евро. Эти суммы основаны на чистом доходе. Однако поскольку они вычитаются из нетто, расчет становится более сложным.

Сумма, которую вычитают, и то, что остается, зависит от таких факторов, как семейное положение, дети, их возраст, расходы на проезд, страхование и налоги. Поскольку это индивидуально для каждого, «вычеты всегда определяются индивидуально для каждого случая», объясняет Ирмгард Пиркль из Федерального агентства занятости (BA). Федеральное министерство труда имеет онлайн-калькулятор льгот для предварительного ознакомления.

Какие доходы также вычитаются из этой помощи?

Согласно СГБ II, все доходы должны учитываться. Это означает, что помощь не только уменьшается за счет дополнительного дохода, но и за счет денежных выплат из других источников. К ним относятся детские и родительские пособия, алименты, пособия по болезни и безработице, пенсии, арендная плата, проценты, дивиденды и выходные пособия.

Центр занятости рассчитывает эти доходы вместе с соответствующей потребностью, которую он определил - полностью. Нет освобождений, как в случае с зарплатами. Если дополнительные доходы превышают потребность, эта помощь обычно не предоставляется.

А как насчет детского пособия и арендной платы?

Эта помощь включает расходы на аренду. В результате ее получатели обычно не получают дополнительное жилищное пособие. Центры занятости, согласно Франку Лакманну, сравнивают, какая помощь - эта или жилищное пособие - будет более выгодной. Если кто-то финансово лучше обстоит с жилищным пособием, он должен в первую очередь подать на него заявку.

Детское пособие полностью вычитается. Однако стандартная ставка для детей в этой помощи выше, чем сумма детского пособия. Таким образом, немного больше денег доступно для следующего поколения.

Родители также могут подать заявление на так называемое Детское пособие вместо этой помощи. Согласно консультанту Каритас Лакманну, это социальное пособие доступно, если доход родителей достаточно для них, но не для детей. Семья все еще получает детское пособие дополнительно. Примечание: «Получение Детского пособия и жилищного пособия одновременно с этой помощью несовместимо».

Какие доходы остаются нетронутыми?

Некоторые доходы остаются нетронутыми. Например, пенсии, пособие для слепых, пособие по беременности и родам и пособия для жертв войны или преступлений. Студенты могут оставить нетронутым свой доход от летней работы. Немедленная помощь в случае бедствия и так называемые почетные подарки от государства по случаю юбилеев свадьбы и дней рождения также не облагаются налогами.

Что происходит с наследствами и недвижимостью?

Самостоятельно занимаемые квартиры обычно защищены до размера 130 квадратных метров, а отдельные дома - до 140 квадратных метров. Таким образом, получатели этой помощи могут продолжать жить там - при условии, что расходы и бремя жилья разумны.

Для арендованных квартир претензия на эту помощь уменьшается на весь доход от аренды. В худшем случае те, кто затронут, ничего не получат. «Если вы зарабатываете 2500 евро в виде арендной платы, вам не нужна эта помощь», - говорит Пиркль. Кроме того, арендованная недвижимость считается активом и часто стоит дороже, чем защищенные активы.

Для наследства и других активов, таких как акции, ценные украшения и сбережения, действуют периоды ожидания. «В первый год получения этой помощи учитываются только значительные суммы», - говорит представитель BA. После этого государство ожидает, что получатели этой помощи покроют свои расходы на жизнь из своих активов, прежде чем подавать заявление на поддержку.

В первый год действуют высокие лимиты: около 40 000 евро для заявителя, плюс 15 000 евро для каждого дополнительного члена нуждающейся общины. После периода ожидания защищенные активы составляют 15 000 евро для каждого члена нуждающейся общины. Любые активы выше этого учитываются.

Несмотря на то, что получатели социальной помощи в Германии могут получать дополнительный доход, этот доход подлежит расчётам и вычетам. В соответствии с Социальным кодексом (SGB II), значительная часть дополнительного дохода освобождается от налогообложения, при этом фиксированные 100 евро всегда освобождаются, а дополнительные процентные суммы добавляются в зависимости от уровня дохода.

При рассмотрении влияния детского пособия на эту помощь важно учитывать, что оно полностью вычитается, но стандартная ставка для детей в этой помощи выше, чем сумма детского пособия, что обеспечивает немного больше денег для следующего поколения.

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