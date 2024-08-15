Что могут сделать путешественники, если они переехали в другую страну

В Желтых Жилетах и С Плакатами: Климатические Активисты Целятся в Аэропорты Нескольких Городов. Какие Права Имеют Пассажиры, Если Их Рейс Задерживается или Отменяется?

Климатические активисты нарушили авиационное сообщение в нескольких местах в Германии, вызвав беспокойство у тех, кто планирует путешествовать на самолете в отпуск этим летом. Если такие протесты вызывают задержки или отмены на день вашего путешествия, какие у вас есть права?

Какие Права У Меня В Такой Ситуации?

Даже в таких случаях пассажиры имеют определенные права в соответствии с Регламентом ЕС 261/2004. В зависимости от расстояния полета пассажиры имеют право на бесплатный прием пищи и напитков в аэропорту при задержке два часа или более.

Для задержек два часа на коротких рейсах, три часа на средних рейсах и четыре часа на дальних рейсах авиакомпания обязана предоставить альтернативный транспорт до пункта назначения как можно скорее. Это часто делается автоматически, или авиакомпания может предложить возможность конвертировать билет в железнодорожный билет для внутренних рейсов.

В случае отмены рейса пассажиры могут выбрать между возвратом средств или альтернативным транспортом до пункта назначения. Если они выберут последнее, авиакомпания обязана доставить их до пункта назначения как можно скорее.

Где Я Могу Найти Больше Информации?

Европейский центр потребителей предлагает веб-сайт самопомощи для проблем с полетом (selfhelp.evz.de/en/travel/flight/). Веб-сайт Федерального ведомства по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (bvk.de/EN/Service/Rechte_im_Flugverkehr/Rechte_im_Flugverkehr_node.html) также предоставляет хороший обзор. Вы также можете связаться с центром бесплатно, если у вас есть спор с авиакомпанией по вопросу возврата средств.

Для получения подробной информации пассажиры также могут проконсультироваться на веб-сайте центров потребителей. Бесплатное приложение Flightright потребительского центра Северного Рейна-Вестфалии может помочь при проверке претензий.

Могу Ли Я Требовать Компенсацию В качестве Вредоносной?

Возможно, нет в этом случае. Согласно порталу компенсации за полеты Flightright, протесты климатических активистов, скорее всего, будут считаться чрезвычайной ситуацией. другими словами, авиакомпании не виноваты в проблемах, и поэтому они не обязаны выплачивать компенсацию в размере 250, 400 или 600 евро, как это предусмотрено в many случаях отмены рейсов или значительных задержек в короткие сроки в соответствии с регламентами ЕС в зависимости от расстояния полета.

Претензии о возмещении ущерба против аэропорта также, скорее всего, не увенчаются успехом, так как аэропорт будет нести ответственность только "в случае грубой халатности правил безопасности", что обычно не ожидается.

Что Если Мой Туристический Пакет Задерживается?

Для путешественников, купивших туристический пакет, оператор тура является первым контактным лицом даже в случае нарушений полетов, вызванных климатическими активистами. Оператор тура несет ответственность за организацию альтернативных рейсов и покрытие дополнительных расходов на питание и проживание в случае значительных задержек.

Несмотря на нарушения, вызванные климатическими активистами, путешественники все еще имеют определенные права при задержках или отменах рейсов. В соответствии с Регламентом ЕС 261/2004 пассажиры имеют право на бесплатный прием пищи и напитков, если их рейс задерживается на два часа или более в зависимости от расстояния полета. Кроме того, для определенных продолжительностей задержек авиакомпания обязана предоставить альтернативный транспорт до пункта назначения как можно скорее.

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