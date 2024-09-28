Что является причиной высокой заболеваемости микоплазмами?

Микробы, известные как микоплазмы, могут вызывать seriousные заболевания легких.

Эти патогены, такие как Mycoplasma pneumoniae, не являются вирусами, а представляют собой паразитические бактерии. Как объясняет биолог Рожер Думке, глава ссылочной лаборатории по микоплазмам в Институте медицинской микробиологии и вирусологии Университетской клиники Дрездена, "Микоплазмы в основном зависят от хозяина, и это исключительно люди". Эти бактерии отличаются от других из-за отсутствия клеточной стенки, что делает традиционные антибиотики, такие как пенициллин, неэффективными для лечения их. Mycoplasma pneumoniae было впервые обнаружено в 1938 году.

Уровень опасности инфекции

Инфекции Mycoplasma pneumoniae, как правило, легкие, но иногда могут быть серьезными. Патоген передается в основном через кашель и чихание. В большинстве случаев люди выздоравливают без медицинской помощи. По словам Думке, люди с сильным иммунитетом, как правило, хорошо справляются с патогеном. Однако некоторые могут нуждаться в специализированных лекарствах для выздоровления. "Эффективные антибиотики доступны для этой цели", - говорит ученый. Устойчивые штаммы редки в Германии.

Текущая ситуация с инфекциями

"Мы наблюдаем значительное увеличение случаев и таким образом более высокий процент тяжелых заболеваний", - объясняет Думке. "Тренд очевиден". По сравнению с уровнями до COVID-19, число инфекций возросло в десять раз.

В своей практике пульмонолог в Мюнхене доктор Франк Повиц заметил рост заболеваний легких летом, в том числе вызванных микоплазмами. Однако его коллега доктор Норберт Мюлленейсен в Леверкузене не наблюдал увеличения случаев пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae, в своей практике.

В Германии не проводилось тщательного исследования для определения распространенности инфекций микоплазм. Обязательное сообщение о выявлении патогена через мазки из носа или горла или анализы крови существует только в Саксонии.

К середине сентября в Саксонии было зарегистрировано около 12 000 случаев инфекций, согласно Государственному институту здравоохранения и ветеринарной медицины. Хотя это включает в себя различные виды микоплазм, кроме Mycoplasma pneumoniae, Думке считает, что легкий патоген в основном ответственен за увеличение. Для сравнения, в 2023 году было зарегистрировано около 2 000 случаев инфекций микоплазм, и около 1 200 в 2019 году, до пандемии COVID-19.

Причины увеличения инфекций

Думке связывает этот тренд с постпандемическим эффектом накопления. Возможные сдвиги в подтипах патогена могут способствовать этому увеличению. В прошлом незначительные изменения в этих подтипах приводили к более высоким показателям заболеваемости каждые несколько лет. После ослабления мер безопасности COVID-19 эти сдвиги подтипов могут быть более выраженными в этот раз и потенциально обходить иммунную систему у большего числа людей.

Кроме того, Думке считает, что люди имели ограниченный контакт с патогеном из-за мер гигиены, связанных с пандемией. В результате специфический иммунный ответ на Mycoplasma pneumoniae у немецкого населения, возможно, придется восстанавливать. "Всплеск утихнет", - говорит Думке. "Когда это произойдет, пока не ясно".

Симптомы

Симптомы могут проявляться в течение одного-четырех недель после контакта с бактериями, согласно данным американского органа здравоохранения CDC. Чаще всего они напоминают простуду, включая кашель, усталость, лихорадку или боль в горле. У молодых людей могут наблюдаться диарея, рвота или свистящее дыхание. Если возникнут осложнения, могут развиться приступы астмы или серьезные заболевания легких.

Заболевание часто развивается постепенно, что делает его труднораспознаваемым. Это частично потому, что оно отличается от типичных заболеваний легких, которые часто характеризуются высокой лихорадкой, ознобом и сильным кашлем, в то время как заболевания легких, вызванные микоплазмой, проявляются легкой лихорадкой, сухим кашлем и одышкой. По словам мюнхенского врача Повица, заболевания легких, вызванные микоплазмой, могут быть более серьезными и длительными по сравнению с теми, которые вызваны другими патогенами.

Хотя инфекции Mycoplasma pneumoniae, как правило, вызывают легкие симптомы, бактериальные антибиотики, такие как тетрациклин или макролиды, необходимы для лечения тяжелых случаев, как отмечает Думке. К сожалению, некоторые штаммы бактерий, такие как Mycoplasma pneumoniae, устойчивы к общим антибиотикам, таким как пенициллин, из-за своей уникальной структуры, в частности, из-за отсутствия клеточной стенки.

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