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Что делать, если на работе случаются ошибки?

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Ошибки на рабочем месте: их нужно откровенно признавать, искренне извиняться и превращать в...
Ошибки на рабочем месте: их нужно откровенно признавать, искренне извиняться и превращать в возможности для роста.

Что делать, если на работе случаются ошибки?

Ошибки случаются даже на работе. Это не конец света, но как вы с ними справляетесь, может многое изменить. Если вы допустили промах, например, пропустили встречу, заключили неправильную сделку или сказали что-то не то, важно сохранять хладнокровие и реагировать осторожно. Неправильная реакция часто усугубляет ситуацию больше, чем сама ошибка.

В журнале "Харvard Бизнес Менеджер" тренер по лидерству Дина Денхэм Смит дает советы, как эффективно справляться с ошибками.

Признайте свою ошибку

Денхэм советует признать ошибку сразу же, как только вы ее обнаружите. Это ограничивает возможный ущерб и позволяет взять ситуацию под контроль. Это также показывает, что вы осознаете проблему, предотвращая неловкие ситуации, когда другие могут указать на нее первыми.

Честное извинение, признающее ошибку и принимающее последствия, может быть полезным. Важно поставить себя на место другого человека и не становиться оборонительным. В конце концов, речь идет о прояснении ситуации, а не о вас.

Продолжайте движение вперед

После того как вы разобрались с проблемой, объясните, что вы узнали, и как измените свое поведение в будущем. Важно придерживаться своих слов, чтобы в долгосрочной перспективе не потерять доверие. Денхэм советует показывать свой прогресс, где только возможно.

Наконец, не будьте слишком строги к себе. Ошибки случаются, так что относитесь к себе так же, как вы бы отнеслись к другу. Самосострадание помогает восстановить ясность и уверенность в себе и помогает преодолеть неудачу, говорит Денхэм.

Сотрудники, которые признают свои ошибки и следуют советам Денхэм, могут продемонстрировать свою ответственность и профессиональный рост. Признавая свои ошибки и излагая планы по их исправлению, они демонстрируют, что являются ответственными людьми на своих местах.

Кроме того, сотрудник, который признает свои ошибки, учится на них и проявляет самосострадание, скорее всего, сохранит свою работу надолго из-за своей сильной трудовой этики и стойкости.

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