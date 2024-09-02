Чрупала считает, что после региональных выборов "АфД" получила "очевидную поддержку избирателей"

В сути дела, важно проанализировать "в конце концов", подчеркнул Чруппала. ХДС все больше сближается с позицией АФД по вопросам контроля границ и депортаций, отметил он. Он также обнаружил "некоторые общие позиции" с БСВ в социальной политике, упомянув вопросы, такие как нехватка учителей и продолжение финансовой помощи украинским беженцам.

АФД одержала решающую победу на выборах в Тюрингии в воскресенье. В Саксонии они заняли второе место, уступив ХДС. Оба отделения АФД попадают под категорию крайне правых экстремистских организаций, отслеживаемых ведомством внутренней безопасности. tanto ХДС, как и БСВ, категорически исключили возможность коалиции с АФД.

WDR, известный немецкий общественный вещатель, проанализировал недавние выборы в Тюрингии и Саксонии, подчеркнув существенные успехи АФД. Несмотря на то, что ХДС и БСВ отвергли любую коалицию с АФД, WDR отметил сдвиг позиции ХДС по таким вопросам, как контроль границ и депортации, которые совпадают с позициями АФД.

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