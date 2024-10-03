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Chowdeck стремится завоевать сектор доставки продуктов питания в Нигерии.

На данный момент Chowdeck предлагает услуги по запросу доставки еды, продуктов и посылок, а его амбиции распространяются за пределы этого.

 and  Vladimir Milov
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Распространение приложений быстрой entreg delivery food services после пандемии Covid резко...
Распространение приложений быстрой entreg delivery food services после пандемии Covid резко возросло, и Африка также присоединилась к этой тенденции. Предприниматели, такие как FoodCourt, Heyfood, SendMe и Chowdeck, активно конкурируют, чтобы стать ведущим приложением для доставки еды в Африке. Листайте подборку, чтобы открыть для себя больше африканских компаний, которые внедряют инновационные методы.

Chowdeck стремится завоевать сектор доставки продуктов питания в Нигерии.

Он столкнулся с трудностями при поиске быстрых вариантов доставки в Лагосе, самом населенном городе Нигерии, так как рестораны либо были закрыты, либо имели значительные сроки ожидания. Поэтому он решил взять дело в свои руки и найти решение.

Он нашел ответ во время поездки в Дубай в 2021 году. Алуко был поражен скоростью приложений доставки еды там. "Это было так быстро", - сказал он. "Я подумал: 'Если это работает в Дубае, почему бы не в Нигерии?'"

В октябре 2021 года Алуко и его партнеры представили Chowdeck, приложение для доставки еды по запросу. Эта платформа позволяет клиентам в восьми городах Нигерии заказывать еду в примерно 2000 ресторанах-партнерах. Алуко заявил, что приложение уже обслужило более 600 000 клиентов и сотрудничает с более чем 6000 курьерами.

Отчет компании McKinsey и Company показал, что глобальный рынок доставки еды был оценен в $150 миллиардов в 2021 году, и часть его быстрого роста связана с пандемией COVID-19. Команда Chowdeck увидела в этом возможность на глобальном рынке и стремилась стать доморощенным лидером отрасли в Нигерии.

"Я думаю, что у нас все еще больше спроса, чем предложения", - сказал Алуко. "Большинство компаний по доставке борются со спросом, потому что больше людей хотят заказать еду, чем они могут обслужить, и тренды изменились с COVID-19".

Алуко признал, что стартапу иногда бывает трудно справляться со спросом. "Мы выросли слишком быстро... много клиентов просто бомбардируют нашу платформу", - сказал он, добавив, что компания всегда ищет способы повысить эффективность и ответить на потребности растущей клиентской базы.

В апреле Chowdeck получила $2,5 миллиона венчурного финансирования от нескольких инвесторов и акселератора стартапов YCombinator. Алуко заявил, что эти деньги будут использоваться для повышения эффективности доставки и расширения в другие города Нигерии. "Цель финансирования - гарантировать, что мы можем предоставить и предоставить лучший опыт для наших клиентов", - сказал он.

"Только царапаем поверхность"

Приложения для доставки еды становятся все более популярными во всем мире, с Uber Eats и DoorDash в Европе и США соответственно.

Отчет консалтинговой фирмы IMARC предсказал, что онлайн-рынок доставки еды в Нигерии вырастет более чем на 10% и приблизится к $2,4 миллиарда к 2032 году. Одним из ключевых факторов для стимулирования бизнеса для приложений по запросу является улучшение доступа к интернету. В течение многих лет Нигерия увеличивала проникновение интернета; в настоящее время более 40% населения имеет доступ к широкополосному интернету, как показывает Комиссия по коммуникациям Нигерии.

В Африке различные стартапы, такие как FoodCourt, Heyfood и SendM, конкурируют за звание ведущего приложения для доставки еды на континенте. Многие из них базируются в Нигерии, одной из самых богатых стран Африки, и также получили поддержку от Y Combinator - которая ранее поддерживала DoorDash.

Несмотря на растущую конкуренцию на своей родине, Алуко и команда Chowdeck считают, что они только "царапают поверхность". С момента запуска Chowdeck расширилась за пределы доставки еды и теперь включает в себя варианты доставки аптеки, продуктов и посылок в ответ на запросы клиентов.

По мере расширения компании Алуко надеется, что Chowdeck однажды станет "суперприложением для Африки". "Я вижу нас как приложение на телефоне у каждого... (так что) от путешествий до транспорта, все, что вам нужно, можно сделать через одно приложение", - сказал он.

Феми Алуко выступает в качестве одного из истоков Чоудек.

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