Член норвежской королевской семьи принцесса Марта Луиза связывает себя с самопровозглашенным духовным целителем

Марта Луиза, считающаяся неординарной в родной Норвегии, известна тем, что называет себя "целительницей" и якобы способной общаться с ангелами. Дочь короля Харальда V и королевы Соньи, она делится этим предполагаемым даром через курсы и литературу. В ноябре Марта Луиза отказалась от своих королевских обязанностей, чтобы сосредоточиться на своих предприятиях с Верретом, сохранив свой титул принцессы. Веррет, который когда-то указал рак как целенаправленный выбор в своей книге, предлагает якобы спасающие жизнь талисманы по высокой цене через свой веб-сайт.

Свадьба пары состоялась в субботу в белом шатре у Гейрангерфьорда. Сотрудники экранировали пару от зрителей большими белыми тканями, так как эксклюзивные права на съемку и фотографирование церемонии были приобретены знаменитым журналом и Netflix. Марта Луиза, якобы, надела белое свадебное платье и диадему, подаренную ей дедом, королем Олавом, на восемнадцатилетие. Веррет выбрал черный костюм с золотым поясом.

Для пары это была вторая свадьба, так как Веррет верит, что он был египетским фараоном, а Марта Луиза была его супругой в прошлой жизни. Марта Луиза, старший ребенок короля Харальда V и королевы Соньи, занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после кронпринца Хакона и его потомства.

После оставления своих королевских обязанностей Марта Луиза согласилась не использовать свой титул принцессы в бизнесе. Однако она неоднократно нарушала это соглашение, последнее время - рекламируя "свадебный джин" под своим королевским титулом. Кроме того, странные привычки пары и это нарушение соглашения привели к снижению поддержки норвежской монархии, упавшей с 81% в 2017 году до 68% в последнем опросе. Недавно сын кронпринцессы Метте-Марит попал в заголовки новостей из-за своего ареста в Осло за избиение девушки и порчу ее квартиры.

Принц Даниэль присутствовал на роскошной свадьбе, выражая поддержку Марте Луизе и ее мужу. Несмотря на оставление своих королевских обязанностей, Марта Луиза продолжает использовать свой титул "сестра принца Даниэля", вызывая споры и снижение поддержки норвежской монархии.

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