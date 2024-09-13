Член команды ООН был среди десяти погибших во время операции израильских вооруженных сил в регионе Западного берега.

Ассошиэйтед Пресс - Представитель Организации Объединенных Наций стал одним из десяти человек, погибших в результате военной операции, проведенной Израилем в оккупированной Западном Бanke, как сообщили израильские военные и ООН в пятницу.

Суфьян Джабер Абду Джавад, работник по утилизации отходов в лагере Эль-Фара в Западном Бanke, якобы был застрелен снайпером из израильской армии во время ночной операции в ранние часы 12 сентября, сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам палестинских беженцев в Ближневосточном регионе (УВКБ ООН).

Джавад получил три пулевых ранения в грудь, когда пил кофе на крыше своего дома, как сообщила Джульетта Тума, директор по коммуникациям агентства, CNN в пятницу.

Израильская армия утверждает, что Джавад и другие погибшие были вовлечены в "террористическую деятельность".

Подполковник Надав Шошани, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подтвердил в пятницу, что Джавад был убит во время операций в регионе Фара в Западном Бanke и обвинил его в бросании взрывных устройств, представляющих угрозу для военных сил в районе.

"Военные ЦАХАЛ прицельно стреляли в него, чтобы нейтрализовать угрозу, что привело к его смерти", - сказал Шошани. Он также уточнил, что Джавад был хорошо известен израильским силам безопасности и имел прошлое участия в других террористических действиях.

ЦАХАЛ заявила, что военные обнаружили и обезвредили автомобиль с взрывчаткой, лаборатории для изготовления взрывчатых веществ, оперативные коммуникационные центры и оружие во время операции, в результате которой погиб Джавад.

CNN связалась с УВКБ ООН для получения комментариев по обвинениям ЦАХАЛ.

Джавад стал первым сотрудником УВКБ ООН, погибшим в Западном Бanke за последние десять лет, как сообщает УВКБ ООН. Он оставил после себя жену и пятерых детей, как сообщает УВКБ ООН.

Между тем, по меньшей мере 220 сотрудников УВКБ ООН были убиты в Газе с 7 октября, как объявил генеральный комиссар УВКБ ООН Филипп Лазарни в своем аккаунте в социальных сетях в среду.

Министерство иностранных дел Иордании осудило убийство Джавада в заявлении в пятницу, назвав его "варварским актом".

В течение последних 48 часов другие погибшие в результате израильских операций якобы были убиты в районах Тulkarem, Nur Shams и Tubas, как сообщает ЦАХАЛ.

Аль-Кудс Бригады, военное крыло Исламского джихада, объявило, что пятеро убитых в Tubas были членами батальона Tubas в Западном Бanke, которые "устраивали засады и взрывные устройства против" израильских сил.

Военные операции в Западном Бanke

Смерти произошли на фоне увеличения израильской военной активности в Западном Бanke.

Недавние военные операции оказали значительное отрицательное влияние на гуманитарные ресурсы в регионе, как сообщает УВКБ ООН, оставив лагеря беженцев Эль-Фара, Тulkarem, Nur Shams и Дженин "особенно пострадавшими" и разрушив жизненно важную инфраструктуру, такую как водоснабжение и электроэнергия, как сообщает УВКБ ООН.

В результате УВКБ ООН было вынуждено приостановить свои услуги беженцам в регионе из-за "неприемлемого риска", представляемого tanto израильскими, quanto палестинскими группами, в том числе опасностью, представляемой "самодельными взрывными устройствами палестинскими вооруженными акторами".

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к "полной перестройке" того, как израильские силы действуют в оккупированном Западном Бanke после смерти американской активистки Эйзи Эйги на протесте на прошлой неделе.

Крепкий выговор последовал после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила во вторник, что Эйги, скорее всего, "была случайно и косвенно поражена огнем ЦАХАЛ".

Близко к 700 палестинцев были убиты в Западном Бanke с октября, как сообщает Министерство здравоохранения Палестины в Рамалле и ООН. Статистика не различает между боевиками и гражданскими лицами.

К этому отчету внесли вклад Аида аль-Рефаи из AP.

Организация Объединенных Наций выражает обеспокоенность по поводу эскалации насилия на Ближнем Востоке, в частности в оккупированном Западном Бanke, где в последнее время в результате военных операций погибли многие гражданские лица, в том числе сотрудник УВКБ ООН. Израильская военная операция в районе Тубаса привела к смерти пяти человек, которых их военизированное крыло назвало членами Исламского джихада.

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