Число погибших, связанных с тайфуном Яги во Вьетнаме, возросло до 82.

"Тайфун 'Яги'" обрушился в субботу, принеся ураганные ветры скоростью 149 километров в час, став самым сильным штормом, поразившим север Вьетнама за три десятилетия. Сильные ветры, проливные дожди и оползни привели к разрушению различных структур, в том числе мостов, многочисленных зданий и фабрик, жизненно важных для многонациональных компаний, таких как Samsung и Foxconn, расположенных в этом районе.

Области вдоль вздувшегося Красной реки в Ханое испытали наводнение, что потребовало массовой эвакуации на лодках. Власти предупредили о потенциальном наводнении в столице во вторник. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов сообщило о не менее 752 случаях травм, вызванных наводнениями и оползнями.

Перед посадкой во Вьетнаме "Яги" уже унес жизни не менее 24 человек в南中国 и на Филиппинах.

Исследование, опубликованное в июле, показало, что тайфуны в регионе начинают формироваться ближе к побережью, интенсифицируются быстрее и проводят больше времени над землей из-за изменения климата.

Наводнение в Ханое вдоль Красной реки было результатом вздувшейся реки, что потребовало массовой эвакуации на лодках. Власти также предупредили о потенциальном наводнении в столице во вторник.

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