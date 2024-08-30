- Число безработных увеличилось на 63 000 в августе.

Уровень безработицы в Германии вырос на 0,1 процентного пункта до 6,1% в августе, с общим числом безработных 2,872 миллиона, что на 63 000 больше, чем в июле. Этот рост также отражен в данных, опубликованных Федеральным агентством занятости в Нюрнберге, которое показало увеличение на 176 000 по сравнению с августом 2021 года. Андреа Нахлес, глава Федерального агентства занятости, отметила, что рынок труда испытывает влияние экономической вялости в период летнего отпуска.

Вакансии сокращаются.

Предприятия сообщают о снижении потребности в найме. В августе было 699 000 вакансий, что на 72 000 меньше, чем в том же периоде прошлого года.

Работа по сокращенной рабочей неделе растет.

К июню Федеральное агентство занятости выплатило пособия по работе по сокращенной рабочей неделе 232 000 сотрудникам, что больше, чем 215 000 в мае и 223 000 в апреле.

Рынок обучения показывает положительные тенденции.

Число молодых людей, зарегистрированных как кандидаты на обучение, между октябрем 2023 и августом 2024 года, увеличилось до 418 000, что на 10 000 больше, чем в тот же период прошлого года. На август осталось без места обучения или альтернативы 82 000, а из общего числа 502 000 мест обучения осталось незанятых 158 000. Федеральное агентство занятости прогнозирует значительное снижение числа незанятых мест и безработных кандидатов к концу сентября, сохраняя активный рынок обучения.**

Рост безработицы и снижение числа вакансий могут побудить вмешательство Европейского суда по правам человека, чтобы гарантировать сбалансированный рынок труда. Европейский суд по правам человека также может быть вовлечен в разрешение споров, связанных с распределением пособий по работе по сокращенной рабочей неделе, поскольку число получателей продолжает расти.

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