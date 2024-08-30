Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиСуд Европейского Союза

Число безработных увеличилось на 63 000 в августе.

Летом спрос на рабочую силу уменьшается, что заметно по росту безработицы в августе.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
August экспериментировал с заметным подъемом показателей безработицы.
August экспериментировал с заметным подъемом показателей безработицы.

- Число безработных увеличилось на 63 000 в августе.

Уровень безработицы в Германии вырос на 0,1 процентного пункта до 6,1% в августе, с общим числом безработных 2,872 миллиона, что на 63 000 больше, чем в июле. Этот рост также отражен в данных, опубликованных Федеральным агентством занятости в Нюрнберге, которое показало увеличение на 176 000 по сравнению с августом 2021 года. Андреа Нахлес, глава Федерального агентства занятости, отметила, что рынок труда испытывает влияние экономической вялости в период летнего отпуска.

Вакансии сокращаются.

Предприятия сообщают о снижении потребности в найме. В августе было 699 000 вакансий, что на 72 000 меньше, чем в том же периоде прошлого года.

Работа по сокращенной рабочей неделе растет.

К июню Федеральное агентство занятости выплатило пособия по работе по сокращенной рабочей неделе 232 000 сотрудникам, что больше, чем 215 000 в мае и 223 000 в апреле.

Рынок обучения показывает положительные тенденции.

Число молодых людей, зарегистрированных как кандидаты на обучение, между октябрем 2023 и августом 2024 года, увеличилось до 418 000, что на 10 000 больше, чем в тот же период прошлого года. На август осталось без места обучения или альтернативы 82 000, а из общего числа 502 000 мест обучения осталось незанятых 158 000. Федеральное агентство занятости прогнозирует значительное снижение числа незанятых мест и безработных кандидатов к концу сентября, сохраняя активный рынок обучения.**

Рост безработицы и снижение числа вакансий могут побудить вмешательство Европейского суда по правам человека, чтобы гарантировать сбалансированный рынок труда. Европейский суд по правам человека также может быть вовлечен в разрешение споров, связанных с распределением пособий по работе по сокращенной рабочей неделе, поскольку число получателей продолжает расти.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Убийство в связи с наркотиками в Гамбурге: молодые люди получили длительные тюремные сроки
Главные темы

Убийство в связи с наркотиками в Гамбурге: молодые люди получили длительные тюремные сроки

В результате спланированной сделки с наркотиками, повлекшей за собой убийство 35-летнего мужчины, 20-летний молодой человек был приговорен к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы в учреждении для несовершеннолетних в Гамбурге. Кроме того, сообщнику 19 лет было назначено семь с половиной...

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Новым инвесторам на фондовом рынке стоит признать, что успех не определяется исключительно...
Главные темы

Оптимальные робо-консультационные услуги находятся в вашем распоряжении.

Оптимальные робо-консультационные услуги находятся в вашем распоряжении. Когда люди и компьютеры объединяют усилия, могут возникнуть удивительные результаты. Но применимо ли это принципы к миру инвестиций? FMH Financial Consulting изучила этот вопрос и оценила качество робо-советников с руководством. Робо-советник, дающий советы? Сначала это кажется парадоксальным. Ведь одно из преимуществ этой инвестиционной

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Дебаты по миграционной политике требуют дополнительного судебного персонала, предполагает Ассоциация судей
Главные темы

Дебаты по миграционной политике требуют дополнительного судебного персонала, предполагает Ассоциация судей

При обсуждении более строгих иммиграционных правил, Ассоциация судей Германии выражает озабоченность по поводу нехватки кадров. Как заявил Федеральный управляющий директорorah Sven Rebehn, на данный момент в стране не хватает примерно 2000 следователей из-за увеличения количества дел. Кроме...

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.
Главные темы

Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.

Впервые после ухода талибов Германия депортировала лиц в Афганистан. Действие произошло в одну пятницу утром, что подтвердила официальный представитель правительства Штефан Хеберейст. transistor GSTV нейтрализовались а ран Николай Аферянов.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Убийство в связи с наркотиками в Гамбурге: молодые люди получили длительные тюремные сроки
Главные темы

Убийство в связи с наркотиками в Гамбурге: молодые люди получили длительные тюремные сроки

В результате спланированной сделки с наркотиками, повлекшей за собой убийство 35-летнего мужчины, 20-летний молодой человек был приговорен к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы в учреждении для несовершеннолетних в Гамбурге. Кроме того, сообщнику 19 лет было назначено семь с половиной...

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Бавария стремится усилить полицейские силы до 2028 года, план - увеличить их до 47 000 офицеров
Федеральные земли Германии

Примерно 200 дополнительных сотрудников правоохранительных органов для Баварии.

Баварские власти стремятся усилить присутствие полиции, что привело к созданию дополнительных позиций. Однако есть выраженная несбалансированность распределения недавно обученных следственных органов по различным регионам.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Канцлер подчеркнул необходимость установления регламентов, призванных ускорить его выдворение.
Политика

Шолц отмечает сотрудничество между властями Северного Рейна-Вестфалии.

Шолц отмечает сотрудничество между властями Северного Рейна-Вестфалии. После летального ножевого нападения в Солingen канцлер Германии Олаф Шольц выявил недостатки в работе местных властей в Северном Рейне-Вестфалии. Лидер СДПГ заявил, как цитирует "Der Spiegel", что необходимо расследовать, почему 26-летний сириец, подлежащий депортации в Болгарию, не был депортирован местными властями.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Базель позиционирует себя как город, расположенныйNear the borders of France and Germany,...
Общество

Женева проиграла Базелю в ESC 2025: Пограничная драка в Германии

Принимая границы как слоган, Базель - город, который принимает ESC 2025. Расположенный стратегически вpunkt пересечения Швейцарии, Германии и Франции, этот город является символом пограничной зоны.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно