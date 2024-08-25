Четыре человека задержаны после пожара в синагоге в регионе на юге Франции.

Согласно данным прокуратуры Франции по борьбе с терроризмом (Pnat), основного подозреваемого задержали поздно вечером в субботу в Нîmes. Арест произошел около 23:30, после перестрелки с полицией. Подозреваемый открыл огонь первым, что заставило полицейских ответить, как заявили в Pnat. По словам представителя прокуратуры, подозреваемый получил ранения в лицо.

По данным надежного источника, подозреваемый - 33-летний алжирец с постоянным местом жительства во Франции.

В ответ на нападение на синагогу в известном южном французском курорте Ла-Гранд-Мотт власти рассматривают его как теракт. В субботу утром два автомобиля были подожжены во дворе синагоги Beth Yaacov в городе на Средиземном море. Кроме того, две двери синагоги и автомобиль, припаркованный возле здания, также были подожжены.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это "террористическим актом". Pnat начала расследование, в рамках которого рассматриваются обвинения в покушении на убийство в террористических целях и создании преступной террористической организации с целью совершения насильственных действий.

По данным Pnat, в одном из сожженных автомобилей взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал полицейский. По словам префекта, во дворе здания находилось еще четыре газовых баллона, один из которых также взорвался. Расследование показало, что мужчина, махавший палестинским флагом и одетый в палестинский головной убор, был замечен возле синагоги вскоре после взрыва. В одном из кадров также видно оружие.

Обычно в синагогах больше людей участвуют в службах по субботам утром, но во время нападения в здании находилось только пять человек, в том числе раввин, все они остались невредимыми. Представитель еврейской организации Crif Перла Данан прокомментировала: "Во время летних месяцев в Ла-Гранд-Мотт и вдоль побережья много отдыхающих, которые приходят помолиться".

Премьер-министр Габриэль Атталь, посетив южный французский город, заявил, что Франция "предотвратила настоящую трагедию". Он осудил "обстановку, созданную некоторыми людьми с 7 октября и беспрецедентную атаку радикальной исламской палестинской организации ХАМАС на Израиль".

Число антисемитских преступлений во Франции резко возросло с начала войны в секторе Газа, спровоцированной атакой радикальной исламской организации ХАМАС на Израиль 7 октября. В первом полугодии было зарегистрировано 887 таких инцидентов, что в два раза больше, чем за тот же период в 2023 году.

Несмотря на напряженную обстановку и рост антисемитских инцидентов, многие евреи все еще выбирают посещение синагог во время отпусков в местах, подобных Ла-Гранд-Мотт. К счастью, несмотря на попытку теракта в воскресенье, в синагоге в момент нападения находились только раввин и еще четверо, и все они остались невредимыми.

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