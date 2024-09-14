Четыре человека погибли в результате исторических ливней, не наблюдавшихся в течение десятилетий, которые обрушились на некоторые регионы Центральной и Восточной Европы.

Медленно движущаяся система низкого давления, получившая название Шторм Борис, обрушила на различные европейские исторические города, такие как Вена, Братислава и Прага, месячную норму осадков.

К сожалению, в результате обильных осадков в Румынии погибли четыре человека, а многие другие остались заблокированными в затопленных районах. В пострадавших регионах развернуты службы экстренной помощи, так как власти зафиксировали самый сильный дождь за столетие за последние 24 часа.

"Ситуация была наиболее тяжелой в семи муниципиях", - заявил министр внутренних дел Румынии Каталин Предиу в интервью CNN affiliate Antena 3. "Там уже провели спасательные работы и удалось спасти 95 человек, но, к сожалению, четверо были найдены мертвыми в своих домах или дворах".

Реки в Польше и Чехии вышли из берегов. Южная часть Польши приказала эвакуировать жителей города Глухолазы. Уровень воды в реке Бiała Gličolaska за ночь в субботу поднялся на два метра, или 6,5 футов.

Министр внутренних дел Польши Томша Siemoniak заявил телеканалу TVN24 после трудной ночи, что они "сосредоточены на потенциальных угрозах в ближайшие часы".

В Чехии ожидается дальнейшее наводнение, что привело к обязательной эвакуации некоторых районов. Видео, выпущенное Чешской службой пожарной охраны, показало затопленные улицы в южном муниципалитете Benešov nad Černou, где двух женщин, проигнорировавших приказы об эвакуации, пришлось спасать на лодке.

Южные и восточные земли Германии готовятся к наводнениям, так как в земле Саксония объявлены предупреждения о наводнениях. В соседней Австрии обильные осадки привели к поднятию уровня воды в реках, что привело к мобилизации спасательных служб ночью.

Продолжительное и значительное наводнение ожидается на выходные.

В некоторых регионах Польши, Германии, Чехии, Австрии и Словакии объявлены красные alerts, самый высокий уровень предупреждения, который сигнализирует об "интенсивных метеорологических событиях" и "вероятном значительном ущербе", согласно Meteoalarm.

Вклад в этот отчет внесли метеорологи CNN Тейлор Уорд, Эллисон Чинчар и Эллиана Хайберт.

Обильные осадки, вызванные Штормом Борис, не только затронули Европу, но и другие части мира. Организация метеорологии мира сообщила о рекордных осадках в нескольких регионах за пределами Европы.

Хотя Европа пострадала больше всего, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность глобальным воздействием и призвал все страны готовиться к экстремальным погодным явлениям из-за изменения климата.

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