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Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.

Начались в среду в окружном суде в Вердене, Нижняя Саксония, судебные процессы по обвинению тупицы 32 лет в умышленном убийстве из мести. Обвинение включало в себя выстрелы по двум женщинам, мужчине в возрасте от 30 до 55 лет и трехлетнему ребенку в Шейселе и Брокеле в начале марта....

 and  James Williams
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Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.

Индивидуум, находящийся под пристальным вниманием, является военнослужащим, служащим в вооруженных силах Германии. В соответствии с заявлением правоохранительных органов, этот индивидуум проник в жилища своих жертв в начале марта, что привело к их смерти, часто во время сна, после стрельбы несколькими выстрелами. В конечном итоге он сдался на военной базе. В настоящее время он содержится под стражей и обвиняется в совершении четырех убийств с умыслом и извращенными мотивами.

Представитель суда сообщил, что судебное разбирательство началось в среду, открывшись объявлением об обвинениях. Адвокаты обвиняемого не стали представлять свою позицию в этот момент.

Обвинение утверждает, что подозреваемый сначала застрелил 30-летнего мужчину и его 55-летнюю мать в доме в районе Шеessel. Мужчина, якобы, привлекал внимание жены солдата и состоял с ней в отношениях. Затем он направился в Брокель, примерно в 10 километрах оттуда, где убил 33-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь в спальне.

Прокуратура считает, что действия подозреваемого были вызваны гневом и местью из-за личных отношений. Его жена уже жила отдельно от него. Жертвы были близки ему. Ранее официальные записи показали, что подозреваемый использовал штурмовую винтовку и пистолет, ни один из которых не был выдан ему в армии. Первоначально судебные заседания запланированы на конец марта 2025 года, согласно расписанию суда.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый незаконно проник в жилища своих жертв, оба дома были шириной около 8 метров. Несмотря на то, что он был солдатом, он использовал оружие другого калибра, чем то, которое было ему выдано в армии.

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