Четвертое тело найдено на затонувшей роскошной яхте, а власти изучают происхождение обломков.

Рано утром в четверг команда CNN стала свидетелем, как итальянские власти перевозили тело погибшего с спасательного судна на кареты скорой помощи в порту Портичелло на Сицилии.

Директор агентства гражданской защиты Сицилии Саверио Кокина сообщил CNN накануне, что на яхте было обнаружено пятое тело, но оно еще не было извлечено и опознано.

После обнаружения четырех тел водолазами в среду личности погибших остаются неизвестными.

Британская яхта, на борту которой находились 22 пассажира, затонула в понедельник после того, как ее мачта сломалась пополам во время сильного шторма. Пятнадцать человек были успешно спасены, шестеро считались пропавшими без вести, и одно тело, найденное в понедельник, предположительно принадлежало повару яхты Рикардо Томасу.

Среди пропавших без вести - британский бизнесмен Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна Линч, исполнительный директор Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди Блумер, а также известный американский юрист Крис Морвилло и его жена Неда Морвилло.

С момента крушения яхты спасатели борются с трудными условиями, чтобы добраться до затонувшего судна, которое находится примерно в 50 метрах (150 футов) под водой. Водолазам удавалось проводить на месте только около 12 минут, прежде чем им приходилось подниматься на поверхность из-за условий.

Предварительные отчеты указывают на то, что небольшой водоворот, который образовался в районе, где находилась яхта на Сицилии утром в понедельник, мог способствовать ее затоплению.

По прошествии четырех дней итальянские власти все еще пытаются понять, почему люксовая яхта длиной 56 метров (184 фута) затонула так быстро. Отдельно британское управление по расследованию морских происшествий (MAIB) также начало расследование, и четыре инспектора направятся в Палермо, чтобы провести предварительное обследование места в среду.

Водовороты, представляющие собой вращающиеся столбы воздуха, которые появляются над водой или продвигаются с суши к воде, часто сопровождаются сильными ветрами, штормовыми волнами, градом и опасными молниями. Хотя они обычно встречаются в тропических океанах, они могут возникать почти везде. Водовороты на Сицилии, однако, являются относительно редкими явлениями.

Подозрительное видео с камер видеонаблюдения, распространенное в среду, якобы показывает моменты, предшествовавшие затоплению яхты водоворотом. На фоне сильного дождя в порту размытое видео показывает, как яхта подвергается буре, сильно раскачиваясь из стороны в сторону, прежде чем перевернуться.

Эта ситуация продолжает развиваться, и она будет обновляться по мере необходимости.

Европа выразила обеспокоенность в связи с инцидентом, и несколько международных организаций предложили помощь итальянским властям в поисково-спасательных работах. Мир следит за расследованием причин затопления яхты.

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