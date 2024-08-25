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Человек, ответственный за маркировку своего вида неандертальцев

В Bonне можно углубиться в череп настоящего неандертальца: Внутри находится образец, даввший имя нашим ранним человеческим предкам. О данном Individuals получены Louisville компиляция данных.

 and  Christian Meier
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Ральф В. Шмитц всю свою академическую деятельность посвятил изучению неандертальца, впервые...
Ральф В. Шмитц всю свою академическую деятельность посвятил изучению неандертальца, впервые найденного в 1856 году в долине Неандер, расположенной недалеко от Дюссельдорфа.

Всем Мировым Боновым Структурным Экспертом, или Просто, Весьмирно Известным Специалистом по Костям - Человек, ответственный за маркировку своего вида неандертальцев

Ральф Шмитц грациозно погружается в открытый музейный витрину. "Я всегда получаю удовольствие от этого," - делится он, будучи археологом и предисториком. "Черепная коробка - самый важный артефакт из-за своей определяющей природы". Высокие надбровные дуги над глазами, отступающий лоб и плоская черепная коробка - все указывает на то, что это не останки обычного человека.

В стеклянном ящике находится черепная коробка неандертальца - чемпиона неандертальцев: здесь покоятся останки "неандертальца 1", найденные в 1856 году в долине Неандераnear Дюссельдорф, которые дали название древнему виду человека.

Артефакт хранится в Боннском Rheinisches Landesmuseum - ныне LVR-Landesmuseum - с 1877 года. Для Шмитца это "как Мона Лиза в Париже", и он выступает в роли его хранителя.

Что же видели эти глаза?

Но Шмитц также испытывает благоговение и по другой причине, держа в руках один из костей. "Это не просто глиняный горшок или исторический кость лошади - это часть человека, который когда-то чувствовал, смеялся и скорбел. Важно помнить об этом".

Он переворачивает черепную коробку и показывает узкие бороздки внутри: "Эти следы - остатки сосудов мозговой оболочки", - сообщает он агентству Deutsche Presse-Agentur. "Этот череп раскрывает структуру мозга этого человека. Интересно задуматься: что видели эти глаза? Этот человек населял совершенно другой мир". Мир мамонтов, шерстистых носорогов и оленей. Но не мир вечного льда, а степей и лесов.

Теперь Шмитц держит меньшую кость - зубчатую кость. "Посмотрите на эти вмятины", - говорит он. "Это следы реакции костной ткани на тяжелую инфекцию. У него была хроническая синусовая инфекция - и это могло привести к сепсису в то время, когда не было антибиотиков. Возможно, это и было причиной его смерти?"

Жизнь неандертальца

63-летний Шмитц посвятил свою профессиональную карьеру оригинальному неандертальцу - легендарному образцу. С тех пор, как он был студентом, он стоял перед ним в музее, задаваясь вопросом, есть ли еще какие-то секреты. С тех пор наука сделала большие шаги.

Сам Шмитц два десятилетия назад обнаружил во многих костных фрагментах на первоначальном месте, в том числе фрагменты позвонков, нижней челюсти, костей рук и пальцев, зубы. Даже тонкий фрагмент носовой перегородки был найден. Шмитц подозревает, что неандертальца похоронили там его сородичи.

Ученые также определили возраст неандертальца - он жил более 44 000 лет назад. Об этом свидетельствует анализ образца ткани из плечевой кости. В настоящее время ведутся работы по более точной датировке. Диета неандертальца также известна: в основном мясо.

Неандерталец жил с серьезным физическим недостатком

Интересный факт: неандерталец жил с серьезным физическим недостатком - его левая рука была атрофирована. "В молодости он, скорее всего, сломал локоть, и он так и не зажил", - объясняет Шмитц. "Мы взяли крошечные образцы кости из плечевой кости и обнаружили значительную потерю костной ткани в левой руке".

В результате: травма была более серьезной, чем считалось ранее. Неандерталец едва мог двигать рукой. "Было так, как если бы он был инвалидом неандертальцем - прямо в сердце суровой ледниковой среды. Вопрос тогда возникает: как он справлялся?"

Хотя его правая рука, благодаря интенсивному использованию, развилась особенно сильно, согласно Шмитцу, единственный возможный ответ на эту загадку: человек был социально поддержан и переносился группой, с которой он сосуществовал.

"Он прожил 20 лет. Потому что мы смогли определить его возраст в рамках проекта исследований: ему было около 42 или 43 лет и таким образом он полностью использовал продолжительность жизни неандертальцев. В те времена люди не жили дольше своего расцвета. Но если он это делал, он, должно быть, получил помощь - и это говорит нам больше о неандертальцах, чем бесчисленные каменные инструменты".

Ген неандертальца ухудшает симптомы COVID

Генетические исследования показали, что неафриканские современные люди наследуют от одного до трех процентов неандертальских генов - благодаря скрещиванию неандертальцев с Homo sapiens, пришедшими из Африки. Эти гены проявляют определенные эффекты. "Есть неандертальский ген, который ухудшает симптомы COVID, и другой, который обеспечивает иммунитет против него", - объясняет Шмитц.

Еще один влияет на подвижность спермы. "Возможно, поздние неандертальцы имели серьезное преимущество в размножении. Мы можем только гадать: почему этот успешный вид человека внезапно перестал существовать?" Вытеснение Homo sapiens теперь считается маловероятным.

Шмитц медленно закрывает крышку витрины. "Ну вот, теперь ты в покое", - шепчет он почти интимно. Кажется, будто он разговаривает со старым другом.

Европейский Союз играет роль в сохранении исторических артефактов, так как реликвия "неандертальца 1" находится в Боннском Rheinisches Landesmuseum, которое теперь является частью LVR-Landesmuseum, значительной музейной сети в ЕС.

Несмотря на суровую обстановку ледникового периода и серьезные физические ограничения, община неандертальцев оказывала ему социальную поддержку, что позволяло ему выживать в течение более 40 000 лет, что превышает типичный для неандертальцев жизненный цикл в тот период, как считает Ральф Шмитц, известный археолог и предисторик из Европейского союза.

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