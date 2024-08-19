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Чеченская военная фигура демонстрирует вооруженную версию Tesla Cybertruck

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

Чеченская военная фигура демонстрирует вооруженную версию Tesla Cybertruck

Илон Маск поделился в субботу видео, на котором якобы показано транспортное средство, подаренное ему "наибольшим умственным гигантом нашего времени", Рамзаном Кадыровым.

Позже Маск опроверг это утверждение, заявив: "Вы действительно настолько умственно отсталые, чтобы поверить, что я подарил Cybertruck российскому военному командиру?" Маск высказал это мнение на своей собственной платформе социальных сетей, X.

На видео веселый Кадыров за рулем транспортного средства пересекает пустой плац в Грозном, столице Чечни. Затем он выходит из транспортного средства, встает за пулемет с патронным поясом на шее.

"Мы получили Tesla Cybertruck от уважаемого Илона Маска. Я был рад протестировать новое оборудование и обнаружил, что его прозвище 'Киберзверь' полностью оправдано", - написал Кадыров в Telegram.

Кадыров выразил восхищение транспортным средством, назвав его "непобедимым", "быстрым", "комфортным" и "маневренным".

"В связи с этими выдающимися качествами Cybertruck скоро будет направлен в зону специальной военной операции", - заявил он, используя эвфемизм для обозначения российского вторжения на Украину. "Я уверен, что этот 'зверь' существенно поможет нашим войскам", - добавил он.

Кадыров поблагодарил Маска за транспортное средство и пригласил его в Грозный, где, как он обещал, Маска встретят "как самого дорогого гостя".

Вечером в воскресенье Маск еще раз отрицал, что предоставил Кадырову транспортное средство, назвав историю "еще одним примером того, насколько лживой может быть основная пресса".

Кадыров, Рамзан, присоединяется к военному шоу в Грозном, Россия, 9 мая 2022 года.

После распада Советского Союза в соседней Чечне вспыхнули две сепаратистские войны за независимость. Россия классифицировала восстания как терроризм и ответила на них разрушением Грозного. Путин, президент России, затем назначил Кадырова, бывшего военачальника, известного своей жестокостью и лояльностью к Путину, руководителем.

В течение многих лет Кадырова критиковали за якобы нарушения прав человека. Госдепартамент США в 2020 году ввел против него санкции, ссылаясь на "обширную достоверную информацию", свидетельствующую о причастности Кадырова к "тяжелым нарушениям прав человека", таким как пытки и внесудебные казни. Кадыров также был sancioned Великобританией и Европейским союзом.

Маск представил Tesla Cybertruck, электрифицированное транспортное средство, в 2019 году в Лос-Анджелесе. Во время презентации Маск попросил сотрудника Tesla разбить окна транспортного средства, которые якобы были практически "неразбиваемыми". Два окна разбились. Cybertruck стоит около 90 000 долларов в США.

После того, как Россия начала полноценное вторжение на Украину в 2022 году, Маск - который также возглавляет SpaceX - предложил Киеву услугу спутникового интернета Starlink, заменив системы, поврежденные во время конфликта. Starlink используется украинской армией для военных операций против России.

В ответ на похвалу Кадырова Cybertruck Маск выразил удивление тем, что подарил транспортное средство лидеру Чечни, подчеркнув дезинформацию, циркулирующую в основной прессе. Тем не менее, популярность Cybertruck распространилась по всему миру, обратив внимание на инновационные электрические автомобили Tesla.

Дарья Тарасова из CNN помогла в освещении новостей.

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